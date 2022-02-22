Canınız sağolsun

Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste seri galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan Göztepe'de Altay ve Hatayspor mağlubiyetinin ardından tekrar bir endişe ortaya çıktı. Herkes gibi "Takıma ne oluyor acaba ilk yarıdaki korkulu rüyaları tekrar mı göreceğiz" diye düşünmedim desem yalan olur. İzmir'deki maçlarda takımın en büyük itici gücü Büyük Göztepe taraftarı Galatasaray maçında da tribündeki yerini alarak takımın yanında olduğunu ve onlara inandığını gösterdi. Galatasaray'ın da uzun süredir maç kazanamaması onların üzerinde de büyük bir baskı oluşturmuş. Maça iyi başlayan Göztepe Halil ile mutlak bir golden olunca Galatasaray yavaştan maça ortak oldu. Nelsson'un golüyle de öne geçtiler.

Bu arada maçın hakemi Arda Kardeşler yine her zamanki gibi Göztepe sanki deplasmanda oynuyormuş gibi hep konuk takımı koruyacak kararlar verdi.



HERKESE İNAT BAŞARACAK

Göztepe ilk yarının sonlarına doğru beraberlik için bastırmaya başladı ve İlk yarının sonuna doğru kazanılan penaltıda Ndiaye, beraberlik golünü atınca ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarı bir facia yaşandı .Arda Kardeşler resmen katletti desem yeri var. İlk penaltı pozisyonun üzerinden nerdeyse 10 dakika geçmiş VAR uyarıyor penaltı veriyor. Daha sonra tam maç bitti dediğimiz anda bir kez daha çağırdılar sayın Kardeşler'i monitörün başına. Bu kez de Berkan Emre Kılınç'ın ayağına bastığı için penaltı kararı çıktı ve Gomis Aslan'a 3 puanı getirdi.

Galatasaray'ı düşürmemek için resmen tuzak kurmuşlar. Yenilse de bu Göz-Göz iddia ediyorum kümede kalmayı başaracak. Göztepe dün Galatasaray'ı sahadan sildi ama Arda Kardeşler'i maalesef silemedi. Canlarımız sağ olsun. Dediğim gibi bu takım yine de kümede kalacak herkese inat.