İnançlarını kaybetmişler

Sezona büyük umutlarla başlayan Göztepe'de maalesef ligin bitmesine 7 hafta kala tüm umutlar yerle bir oldu. Gelecek sezonda "Gürsel Aksel Stadı'nda Avrupa Kupası maçları oynayacağız" umudu ile başlanan ligde büyük mucizeler olmazsa 1. Lig maçları oynanacak. Göztepe taraftarının nasıl büyük bir acı yaşadığına da gözlerimle tanık oldum. Büyük Göztepe taraftarını bu kadar üzmeye kimsenin hakkı yok. Hemen en baştan bir şeyi söyleyeyim. Biliyorum Konyaspor maçıyla ilgili bir şeyler yazmamı istiyorsunuz ama inanın maçla ilgili yazılacak bir şey yok. Yönetim kanadında Mehmet Sepil'in başkanlıktan ayrılmasıyla "Göztepe satılıyor" haberlerinden sonra futbolcuların sahada nasıl mücadele etmesini bekliyorsunuz ki... Futbolcular da artık kafalarında bu berbat sezonu bitirmişler ve ligden düşmeyi kabullenmişler sanki. Süper Lig'in bitmesine uzun bir süre varken oynayıp tüm maçları kazanma ihtimali dururken oyuncular da yönetimsel sorunlardan bayağı etkilenmişler gibi gözüküyor.



SEPİL KARARINI VERMELİ

Burada sözü bir de İlhan Palut'a getirmek istiyorum. İki yıl önce Göztepe'de elindeki kısıtlı kadro ile iyi işler yapmaya çalışan genç teknik adam ile yollar ayrıldı.

Sonrasında ise birçok hoca geldi ve gitti.

Sonuç ne mi oldu? Türk futbolu başarılı bir geleceğe sahip bir hoca kazandı. İlhan Palut'u Konyaspor'da oynattığı futboldan dolayı da tebrik edelim. Başkanın acilen Göztepe'yi en iyi yerlere taşıyacak kişilere görevi devretmesi gerekiyor. Bu iş çok sürüncemede kalırsa bundan en büyük zararı Türk futbolunun şanlı takımlarından Göztepe görür. Yok başkan Sepil, Göztepe'yi bırakmayacaksa da şimdiden gelecek yılı planlasın. Son bir not... Birçok konuda açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Sepil, yaşanan süreçle ilgili kamuoyunun karşısına çıkıp net açıklamalarda bulunursa da bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş olur.