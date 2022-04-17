Gelecek sezonun planları yapılmalı

Göztepe yönetimi, artık lige havlu atmayı kabullendiği için elindeki değerli oyuncuları da elinden çıkarıyor.

Ligin bitmesine sayılı haftalar kalmasına rağmen özellikle yönetim kanadındaki kabulleniş ve sonrasında yapılan hamleler 'Artık bu sezon bitti' şeklinde yorumlandı.

Ligin bitmesine 8 hafta varken önce Ndiaye Çin'e satıldı ve geçen hafta içinde de takımın orta sahadaki savaşçı ismi Obinna iyi bir bonservis bedeli karşılığında Amerika'ya transfer oldu.

Takımın en değerlileri bir bir gidiyor.

Herkes 'Sıra kimde?' diye bekliyor. Bana göre yönetim piyasası olan İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar'ı da elden çıkarıp belli bir oranda kasasını rahatlatacak.

Yönetimin lige erken havlu atması, futbolcuları da ister istemez etkiledi.

PLANLAMA BASLAMALI

Dün Fenerbahçe önünde de iki önemli yıldızından yoksun Göztepe, golü çok erken kalesinde gördü. Duran top organizasyonunda Serdar Aziz'in kafasından gelen gol İzmir ekibinin düne dair umutlarını erken söndürdü.

İlk yarım saat rakibine diş geçiremeyen Göztepe, toparlanarak oyuna dengeyi getirdi. Göztepe, önce Moubandje ardından Tijanic ile üst üste iki net fırsattan yararlanamadı. Bu iki pozisyonda F.Bahçeli Altay kalesinde devleşerek gole izin vermedi. Göztepeli futbolcular dün canını dişine takarak mücadele etmeye çalıştı. Ancak iki takım arasındaki kalite farkı skoru belirledi. Göztepe'nin umutlarının kalmadığı haftalarda, artık önümüzdeki sezonun planları yapılmalı. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisinin yeni bir ruh, yeni bir heyecan ve formanın hakkını tam anlamıyla verecek yeni yıldızlara ihtiyacı var