Böylesi görülmedi

Göztepe, beş sezon boyunca yer aldığı Süper Lig'e dün veda ederken sanırım uzatma anlarında yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Maçın son anları dünya tarihine geçti. Hem ekran başındakiler hem de stattakilerin daha önce böylesi bir olaya şahit olacağını düşünmüyorum.

Önce Göztepe'nin küme düşmeyi göze alarak kalesini açmasının ardından G.Antep FK'nın golcüsü M.Demir'in penaltıyı dışarı atışını izledik.

Göztepeli oyuncular bu hareketi ile Dünya Fair Play ödülünü alacaktır.



KİMLER GELDİ KİMLER

Tabii ki bunu alkışlayan da buna tepki gösteren de olacaktır. Gelelim maça. Aslında fazla analiz yapmak istemiyorum. Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı günden sonra takımda forma giyen yıldızlar bir bir gözümün önünden geçip gitti. Kimler oynamadı ki? Demba Ba ve Beto'yu kimse unutamaz ama gelin görün ki onlar kadroda tutulamadı. Yerlerine gelen oyuncuların bazıları Göztepe formasını bile terletmedi ama parasını tıkır tıkır aldı. Bunları hesabı sorulmadan bu defter nasıl kapacak...



ARDA'YI YENİ GÖRDÜK

Bugün kalede oynayan genç kaleci Arda'dan bahsetmek istiyorum. Senin elinde genç kaleciler var ve maalesef onları yeni yeni görüyoruz. İnanıyorum ki Göztepe'nin alt yapısında daha birçok yıldız vardır. Haftalardır yeni sezon için acilen yol haritasının çizilmesi gerektiğini ısrarla yazıyorum. Bu saatten sonra önce devir işlemleri çözülmeli. Sonra da yeniden yapılanma başlamalı.