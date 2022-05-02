  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Bayram zehir oldu
Bayram zehir oldu ŞENOL KANTÜRK

Bayram zehir oldu

senol.kanturk@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.05.2022, 00:00

Büyük Göztepe taraftarı, Ramazan Bayramı'nı maalesef üzüntü ile karşıladı. Yıllar sonra hayal ettiği Süper Lig'e çıkan sonrasında yeni stadına kavuşan Göztepe'de yönetim başında taraftarlara 'Avrupa Kupası' hayali kurdurdu. Sonuç mu? Maalesef Göztepe 1. Lig'de.
Göztepe'nin içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması için gerekenleri dilimin döndüğü kadarıyla aktarıyorum. Sezon başından beri kötü yönetilen teknik direktör süreçlerinde son kurban Tomas oldu. Ünal Karaman ile başlanan sezonda kimsenin anlamadığı bir şekilde yollar ayrıldı. Bu defa "Göztepe'yi 6 aydır izliyorum' diyerek taraftarın gözünü boyayan El Masetro getirildi. Geldiği günden itibaren eleştirdim, eleştirmeye de devam
ediyorum. Göztepe'nin düşmesinde El Maestro'nun büyük katkısı var. Yönetim zafiyet gösterip kötü sonuçlar geldiğinde El Maestro'yu gönderse belki takım ligde kalmak için umutlanabilirdi ama yönetim yine geç hamle yaptı. Yerine ise Stjephan Tomas getirildi ama nasıl geldi onu da yazayım "Hocam yardımcılarına falan gerek yok sadece sen gel takımı ligde tutarsan kalırsın, yoksa yollarımız ayrılır" denilerek göreve geldi. Hafta içinde Tomas ve Soner Aydoğdu ile yollar ayrıldı. Galiba Göztepe'de bu operasyonlar devam edecek gibi gözüküyor. Taraftarların isyanlarını zaten sosyal medyada görüyorduk.
Dünkü tepkileri de çok normal. Sonuna kadar haklılar. Şimdi gözler Mehmet Sepil'de. Umarım artık Göztepe'nin yol haritasını kamuoyuna açıklar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA