Bayram zehir oldu

Büyük Göztepe taraftarı, Ramazan Bayramı'nı maalesef üzüntü ile karşıladı. Yıllar sonra hayal ettiği Süper Lig'e çıkan sonrasında yeni stadına kavuşan Göztepe'de yönetim başında taraftarlara 'Avrupa Kupası' hayali kurdurdu. Sonuç mu? Maalesef Göztepe 1. Lig'de.

Göztepe'nin içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması için gerekenleri dilimin döndüğü kadarıyla aktarıyorum. Sezon başından beri kötü yönetilen teknik direktör süreçlerinde son kurban Tomas oldu. Ünal Karaman ile başlanan sezonda kimsenin anlamadığı bir şekilde yollar ayrıldı. Bu defa "Göztepe'yi 6 aydır izliyorum' diyerek taraftarın gözünü boyayan El Masetro getirildi. Geldiği günden itibaren eleştirdim, eleştirmeye de devam

ediyorum. Göztepe'nin düşmesinde El Maestro'nun büyük katkısı var. Yönetim zafiyet gösterip kötü sonuçlar geldiğinde El Maestro'yu gönderse belki takım ligde kalmak için umutlanabilirdi ama yönetim yine geç hamle yaptı. Yerine ise Stjephan Tomas getirildi ama nasıl geldi onu da yazayım "Hocam yardımcılarına falan gerek yok sadece sen gel takımı ligde tutarsan kalırsın, yoksa yollarımız ayrılır" denilerek göreve geldi. Hafta içinde Tomas ve Soner Aydoğdu ile yollar ayrıldı. Galiba Göztepe'de bu operasyonlar devam edecek gibi gözüküyor. Taraftarların isyanlarını zaten sosyal medyada görüyorduk.

Dünkü tepkileri de çok normal. Sonuna kadar haklılar. Şimdi gözler Mehmet Sepil'de. Umarım artık Göztepe'nin yol haritasını kamuoyuna açıklar.