Hos geldin Bodrum

Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e çıkan üçüncü takım Bodrumspor oldu. Sezon boyunca her iki takımı da ikişer kez canlı olarak izledim. Bana sorarsanız aslında ikisi de Süper Lig'i hak etti ancak sadece birisi çıkacaktı. Geçen yıl Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor, Play-Off'larda Pendikspor'a kaybetmişti. Güçlü yönetimi ile bu sezon da iyi maçlar oynayan Ege temsilcisi, finale kadar geldi. Sakarya da zaten tam bir futbol şehri, onlar da Süper Lig'i çok istiyorlardı.

Her iki teknik adam da sahaya sürebilecekleri en iyi kadroyu çıkarmışlar. Maç öncesinde Adana'da hava çok sıcaktı tabii ki Sakaryaspor'un il oluşundan dolayı ilin valisinden ileri gelenleri hepsi tribündeydi. Göztepe'nin eski yöneticisi Sakaryalı olan Talat Papatya'yı da tribünde gördüm.

Çok sayıda Göztepe taraftarını da Adana'da gördüm, onlar da Göz-Göz tezahüratı yapıyordu.

FIRSATLARI HARCADILAR

İlk yarıda İsmet Taşdemir ve öğrencileri Süper Lig'e çıkacaklarına inanmışlar ki Sakaryasporlu oyunculara nefes aldırmazcasına her topa baskı yaptılar. Bodrumsporlu oyuncular hızlı atakları ile de tehlike oluşturmaya başladılar.

Defans Donkor'un büyük hatası sonrasında gol gelince Bodrumsporlu oyunculara moral oldu ve Sakaryasporlu oyuncularda stres başladı. Oyuna ağırlığını koyan Bodrum FK'nın iki topunun direkten dönmesi büyük şanssızlıktı. Rotman gibi tecrübeli bir oyuncunun kırmızı kart görmesi Sakaryaspor'un işini iyice zorlaştırdı. İkinci yarıda da Bodrum aynı şekilde maça iyi başladı. Sakaryaspor 10 kişi oynamanın zorluklarını yaşadı. Kenan Özer mutlak bir pozisyonu harcayarak takımını rahatlatamadı. 72. dakikada ani gelişen atakta Sakarysapor beraberliği yakaladı. Bu golden sonra Sakarya taraftarı Adana Stadı'nı inletti.

Uzatmalarda Bodrum'un topu yine direkten döndü.

Uzatmaya mental olarak iyi başlayan Bodrum bu sefer hata yapmadı. Yakaladığı fırsatları değerlendiren yeşil-beyazlılar maçı kazanmasını bildi. 2 sezon önce 1. Lig'e çıkan Bodrum FK, geçen yıl finalde kaybettiği Süper Lig hayalini gerçekleştirdi.

Bu başarıda en büyük pay sahibi, Bodrumspor'a yatırım yapan Öztürk ailesidir. Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'e Türk futboluna yaptıkları yatırım için teşekkür ediyorum.