Ait olduğu yerde

Göztepe, iki sezonun ardından ait olduğu yere yani Süper Lig'e tekrar geri döndü. Oldukça zorlu geçen sezonun ardından Göz Göz, mutlu sona ulaşmayı başardı. Sabah erken saatlerde İzmir'de başlayan şampiyonluk kutlamaları futbolcuların ısınmak için yeşil sahaya adım attıkları için zirve yaptı. Sezon başından beri karda-kışta, içerde-dışarda taraftarının yanında olan Göztepe taraftarı, Bodrumspor maçında tribünleri tamamen doldurdu. İnanın bir o kadar taraftar da dışarda kaldı. Türkiye ve Avrupa'da bir çok kesimden övgü olan Göztepe taraftarı takımlarını ne kadar sevdiklerini bir kez daha gösterdiler.

TAKIMLAR TARAFTAR GÖRSÜN!

Süper Lig'de belki de 4 büyükler haricinde mücadele eden takımlar arasında Göztepe hem taraftarı, hem de takımı ile renk katacaktır. Gelecek yıl Gürsel Aksel Stadı'na gelecek taraftarlar Büyük Göztepe taraftarının baskını hissedecektir.

Sezonun son maçında Göztepeli futbolculara da teşekkür etmek isterim.

Bu sezon bir dakikada dahi olsa şanlı Göztepe formasını giyen ve bu takımın Süper Lig'e çıkmasında emeği olan tüm futbolcuların emeklerine yüreklerine sağlık.

Uzun yıllardır futbolun içinde yer alan ve bir dönem Antalyaspor Başkanlığı da yapan Ali Şafak Öztürk'ün yönetimini devir almasıyla birlikte büyük çıkış yakalayan Bodrumspor, iki yıldır istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Süper Lige çıkmayı garantileyen Göztepe önünde de iyi futbol ortaya koyan Ege temsilcisi, Süper Lig'in bir başka Ege'lisi olmak istiyor. İsmet Taşdemir ve öğrencilerine Play-Off'larda başarılar diliyorum.