Süper Lig planı iyi yapılmalı

İki yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e dönen Göztepe, artık formalite maçlarını oynuyor. Süper Lig'i garantilemiş iki takımın maçında artık futbolcular, hocalar ve yönetim gelecek sezonu düşünüyordu. Maçın yıldızları Fıratcan ve Kubilay oldu. Maç öncesinde Süper Lig'i garantliyen iki takımın birbirlerini alkışlaması futbol dünyamızda alışkın olmadığımız sahnelerden birisiydi. İki takıma da Süper Lig'de başarılar dilerim. Bugünkü yazımı gelecek yılla ilgili yapmak istiyorum. Göztepe'nin hisselerini elinde bulunduran Danimarkalı yatırımcının şimdiden gelecek yılın planlamasını çok iyi yapması gerekiyor. Süper Lig'e yükselmek çok önemli ama orada tutunabilmek daha da zor. Yeni yönetimin yurt dışında sahip olduğu kulüpteki bazı oyuncuları Göztepe'ye getireceği konuşulmaya başlandı. Özellikle Trabzonspor'da forma giyen ve Southampton takımının oyuncusu olan Paul Onuachu ismi konuşuluyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Göztepe Süper Lig'de gol yollarında sıkıntı yaşamaz. Mevut kadrodaki bir çok oyuncunun Süper Lig'de forma şansı bulmasının zor olduğunu herkes biliyor. Bu nedenle transfer çalışmalarının şimdiden başladığını biliyorum. Danimarkalı yatırımcı, iki sezondur TFF 1. Lig'de Göztepe'yi yönetti ancak Süper Lig'in başka bir arena olduğu onlara iyi anlatılmalı. Süper Lig'de hata yaptığınız zaman tekrar TFF 1. Lig'e geri dönüyorsunuz.

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