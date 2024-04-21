Göz-Göz Devler Ligi’nde

Sezon başından beri gerek içerde gerekse dışarda Göztepe'nin maçlarını yakından takip eden birisi olarak artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Göztepe, layık olduğu Süper Lig'e dönmesine artık saatler kaldı diyebiliriz. Bugüne gelene kadar bir çok maçta taktik analiz, yeri geldiği zaman eleştiriler yaptık. "Acaba bu yıl da mı Süper Lig olmayacak" dedik.

Göztepe yönetimi, zamanında doğru hamleler yaparak bu takımın Süper Lig'e direk çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

Sezonun ilk yarısında Kocaelispor ve Erzurumspor maçlarında alınan mağlubiyet sonrasında yönetim Radomir Kokovic ile hiç düşünmeden yollarını ayırıp radikal bir karara imza attı. Takımın başına Bulgar Stoilov geldi. Türkiye'de bir dönem futbol oynayan Bulgar hoca, geldiği günden beri oyuncularına "Bu takım Süper Lig'e çıkar ancak çok çalışmalısınız" diyerek onları motive etti.

ALKIŞLAR YALÇIN'A

Stoilov, forma adaletini de sağlayınca takım kendine geldi. İzmir'deki maçlarda üzerine düşeni yerine getiren ve adeta 12. futbolcu gibi sahada yer alan Göztepe taraftarı deplasmanda da takımını ateşledi. Bugünkü maça gelecek olursak sezonun sonu da olsa Tuzlaspor maçında olduğu gibi Giresunspor maçının ilk yarısında da sahada nedense isteksiz bir Göztepe gördük. Yalçın Kayan ile golcü futbolcu Romulo birşeyler yapabilmek için mücadele ettiler. Ancak kaptan gemisini kurtardı ve Yalçın attığı iki golle şampiyonluğun fitilini ateşledi.

ÜMİT SON NOKTAYI KOYDU

Sezon boyunca bazen benim de eleştirdiğim Yalçın bugün büyük bir alkışı hak eden isim oldu. Ümit Akdağ'da son noktayı koydu. Şimdi diğer oynanan maçlardan gelecek sonuçları bekleyeceğiz.

Belki de iş Gençlerbirliği maçına kalmaz... Yazımı da "Süper Lig'e Hoş Geldin Göztepe" diyerek noktalıyorum.