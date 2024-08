Manisa FK - Manisaspor çekişmeşi

Süper Lig'de mücadele eden Manisaspor ligden düştükten sonra eski Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ünde destekleriyle Manisa'dan bir takımın futbol liglerinde oynaması girişimlere başlandı. Başkan Ergün zaten geçmişte Manisaspor'da başkanlık yapmıştı. Futbolu çok seven Başkan Ergün, damadını da yönetime katarak Mevlüt Aktan ile birlikte Manisa FK takımını kurdu. Manisaspor, o süreçte zorlu günler geçirirken birçok kişi Manisa FK'nin Manisaspor'un devamı gibi görüyordu. Ancak asıl gerçek Manisa FK farklı bir şirket olarak liglerde mücadele ediyordu. Manisa FK, Cengiz Ergün döneminde Manisa'nın ve Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından geniş bir şekilde yararlandı. Yapılan anlaşmalar, verilen destekler bazen tartışılsa da konu futbol olunca bazı olaylar zaten Manisa FK, Manisa'yı temsil ediyor diyerek sümen altı edildi.

BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ PROBLEMLER ORTAYA ÇIKTI

31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte Manisa FK'nın durumu tartışılmaya başladı. Cengiz Ergün tekrar başkan seçilse hiçbir sıkıntı olmadan Manisa FK yoluna devam edecekti. Ancak başkanlık el değiştirince Manisa FK tartışmaları iyice alevlendi. Yeni Başkan Ferdi Zeybek daha ilk günden Manisa FK'ya verilen desteklerin verilmeyeceğini, çok cüzi bedellerle kullanılan tesislerin kullandırılmayacağını açıkladı.

YENİ BAŞKAN, ESKİ BAŞKANIN EŞİ

O dönemin Manisa FK Başkanı olan Mevlüt Aktan, şu anda TFF Yönetim Kurulu üyesi olduğu için başkanlıktan istifa etti. Yerine kim mi geldi Mevlüt Aktan'ın eşi geldi. Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde ise Manisa ekibinin başkanı olarak Mevlüt Aktan'ın eşi Yasemin Buket Aktan'ın adı yer aldı. Manisa'da yerel medya sahibi de olan Mevlüt Aktan'ın eşi Avukat Yasemin Buket Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde önceki Cengiz Ergün döneminde sosyal hizmetler dairesi başkan danışmanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SPİLAŞ'ta yönetim kurulu başkan yardımcısı, BESOT AŞ genel müdürü olarak da görev almıştı.

FERDİ ZEYREK SEÇİLİR SEÇİLMEZ TESİSLERİMİZİ BOŞALTIN TALİMATI VERDİ

Manisa Futbol Kulübünün Manisa Büyükşehir Belediyesine ait tesisleri kullanmasına ilişkin kamuoyuna açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Başkan seçilir seçilmez şu açıklamayı yapmıştı: "Manisa Futbol Kulübü'nün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tesislerini, personelini ve araçlarını kullandığını sizlere iletmiştim. Personelimizi ve araçlarımızı tekrar görev yerlerine geri çağırmıştım. Sonuçta Manisa Futbol Kulübü bir tane şahıs şirketine aitti ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden bu tip hizmet almasını çok uygun görmüyordum. Bu tesis bir buçuk milyon vatandaşımıza ait olan bir tesis."

BAŞKAN ZEYREK'İN DESTEĞİ MANİSASPOR'A

Manisa FK'ya gelir gelmez rest çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa merkezinin tek takımının Manisaspor olduğunu vurguladı. Şahsi bütçesinden Manisaspor'un ayağa kalkması için destek olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, "Bu şehrin, merkezin bir tane takımı vardır o da Manisaspor'dur. Benim de canıgönülden destek olduğum, tribünlerden bayrak salladığım, her zaman için yanında olduğum, kendi bütçemden bugüne kadar destek olduğum bir kulüptür Manisaspor. Biz Manisaspor'un sevdasıyla doğduk, büyüdük. Bugün Manisaspor hak ettiği yerde değildir. Siz, Manisaspor gibi bir değeri yok sayıp da kendi damatlarınıza, kendi şürekanıza bu şehrin parasını harcarsanız, Manisaspor gibi kulüpler de ayakta duramaz hale gelirler. Ve şu anda hak etmediği yerde, amatör ligde oynuyor. Ben, kendi bütçemden, Manisaspor'a her zaman destek olacağım, her zaman da oluyorum. Kombinemi alıyorum, maça gidiyorum, eşimi, dostumu maçlara götürmeye çalışıyorum ve bunu yapmaktan da gurur duyuyorum. Manisa'nın evlatları Manisaspor'a sahip çıkarsa, ben de Manisa'nın bir evladı olarak Manisaspor'a her zaman için sahip çıkacağım. Ben, sağdan soldan, Rize'den, Trabzon'dan, Afyon'dan birilerini getirip, buranın rantını oralara aktaracak bir kulüp değil, her zaman için şehrin değerlerine sahip çıkan, şehirle özdeşleşmiş, şehrin geçmişinde paydaş olmuş olan kulüple hareket edeceğim."

SONUÇ MANİSA FK'YI ZORLU GÜNLER BEKLİYOR

ManYaşanan bu sürecin sonunda ne mi olur dersiniz. Bana göre Manisa FK'yı oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Yerel yönetimin sırt çevirdiği, şehrin fazla desteğini alamayan takım ne mi yapar onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Manisa FK, yine maçlarını Manisa'da oynayacak. Bunun için Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmelerin yapıldığı ve onun onayı ile bu kararın alındığı da kulislerde konuşuluyor.