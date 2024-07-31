Göztepe Süper Lig'e hazır gözüküyor

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Göztepe mevcut kadrosuna takviyelere devam ediyor.

Geçen yıl Süper Lig biletini cebine koyarak taraftarlarını mutlu eden Göz Göz, mevcut kadrosunu büyük ölçüde korudu. Sezon başı hazırlıklarını Urla ve Slovenya'da gerçekleştirilen takımda eksik mevkilere transferler sürüyor.

Slovenya kampının bir bölümünü takip eden arkadaşımız Doğancan Bingöl ile kamp değerlendirmesi yaptık. Doğan'ın ilk cümlesi "İzmir ekibi moral ve motivasyon olarak Süper Lig'e hazır gözüküyor" oldu.





STOILOV CİDDİYETTEN TAVİZ VERMİYOR

Takımın başına geçtiği günden beri disiplinden taviz vermeyen Bulgar Teknik Adam Stoilov yine aynı ciddiyetini koruyor. Göztepe transfer olarak beklenen patlamayı yapamasa da kritik noktalara yaptığı hamlelerle lige tutunmaya çalışacak.

İLK HEDEF NE OLMALI?

Lige yeni yükselen takımların hedefi ilk etapta ligde olmalı sonrasında da ilk 10 olmalı. Bu hedeflerden uzak bir şekilde lige başlayan takımlar ilerleyen haftalarda zorlu süreç yaşıyor. Yönetim pahada değil sahada mücadele edecek oyuncularla boy göstermeyi planlıyor. Bu nedenle kimse Ümitsizliğe kapılmasın çünkü Göztepe yöneten şirket bambaşka stratejilerle futbol yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Ligin başlamasına sayılı günler kala herkes nefesini tutmuş ilk düdüğü bekliyor. Göztepe taraftarı ise bu sıcak yaz günlerinde tribünlerin hasretini çekiyor.

TARAFTAR EN BÜYÜK GÜÇ OLACAK

Bu sezon devler ligine yeniden mücadele edecek Göztepe'de ise bu sezon en büyük itici güç yine taraftar olacaktır. Çünkü Göztepe taraftarı adeta 12 oyuncu gibi sahada yerini alıyor.