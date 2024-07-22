Altay’da şirketleşme iptal! Şimdi ne olacak?

İzmir ve Türk futbolunun asırlık çınarı Büyük Altay'da yılan hikayesine dönen şirketleşme çalışmaları iptal edildi. Yaklaşık 3-4 aydır şirketleşme yönünde çalışmalar yapan yönetim, futbol şubesinin bir şirkete devri konusunda genel kuruldan yetki aldı. Yapılan görüşmelerden sonra camiada bir umut ışığı doğmuştu.

İPTAL AÇIKLAMASI GELDİ!

Bütün camianın ha bugün ha yarın sonuçlanır diye beklediği şirketleşmeyle ilgili bugün camiadan şok bir açıklama geldi. Yapılan görüşmelerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

""Bu sürecin 110 yıllık geçmişi olan kulübümüze yakışır bir şekilde olması için tarafımızdan bazı koşullar ortaya konmuştur. Yaklaşık 700 Milyon TL borç mevcuttur ve bunun 11 milyon Euro kadarı 20 yabancı futbolcu dosyası nedeniyle gelen transfer yasağı kaynaklıdır. Bu nedenle ve ayrıca 2'nci Ligde mücadele edecek olmamız ve gelirimizin çok kısıtlı olması gerekçeleri özellikle vurgulanmış ve erken dönemde ciddi miktarda bir nakit akışı temin edilmesi ana mali hedef olmuştur.

Birinci planda sürekli mali fedakarlıkta bulunan kulüp emekçileri ve futbolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiş, varlığımızın sürdürülmesinden sonra sportif başarılar ikincil hedef olarak belirlenmiştir. Yatırımcı grubu oluşturan ve hepsinin saygın insanlar olduğuna inandığımız grubun da, spor kulübü yatırımcısı olabilmek için yasalara uygun koşullara haiz olması zaten doğal bir gerekliliktir.

On kişi ile başlayan ve sayıları bu süreçte değişen yatırımcıların bu hedefi temin etmek için çeşitli gerekçelerle yedi kez ek süre istemeleri, hem belirsizliğin artmasına hem de zaman darlığı nedeniyle hedeflere ulaşmada sorunlara yol açmaktadır. Son olarak 21.07.2024 gece saat 22.00 -00.30 saatleri arasında, koşulları yerine getiremeyen yatırımcı grup elemanlarının değişmesi gerekçesiyle yeniden dört günlük bir süre talep edilmesi ve sekizinci erteleme talebi üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu grup ile yapılan görüşmeler sonlandırılmıştır. Yapısal dönüşüm tamamlanmış ve yatırımcı görüşmelerinin sürmesi için bir engel bulunmamaktadır. Saygılarımızla değerli kamuoyumuza duyururuz."

ŞİMDİ NE OLACAK ?

Transfer yasağının bulunduğu ve gençleri ile yola devam eden Altay, 2021-2022 Süper Lig'de mücadele ederken şu anda TFF 2. Lig'e geldi. Eğer bu sezonda da bu şirketleşme olayı çözülmezse takımın Üçüncü Lig'e düşeceği kesin gibi daha kötüsünü söylemek istemem ama Altay bu hızla giderse BAL Ligi'ne doğru gider.

Bence camianın önemli isimleri olarak görülen Zorlu ve Özgener Aileleri artık taşın eline altını sokmalı.