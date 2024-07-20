  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar “Şampiyonluğa oynayacağız”
Şampiyonluğa oynayacağız ŞENOL KANTÜRK

“Şampiyonluğa oynayacağız”

senol.kanturk@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.07.2024, 00:00

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç futbolcuları Sami Satılmış ve Burak Gültekin, kampın gayet iyi geçtiğini ve şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi.

Kamp sırasında Altınordu TV'ye konuşan Sami Satılmış, yoğun bir çalışma içinde yeni sezona hazırlandıklarını belirterek, "Tempomuz çok yüksek. Takım içindeki arkadaşlığımız ve uyumumuz güzel. İyi bir aile olma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ
Geçen yıllardaki performansının üzerine çıkmak istediğini ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon tüm maçlarda forma giyip daha fazla istatistik üretmek istiyorum. Ona göre de çalışıyorum. Bu sezon şampiyonluğa oynayacağız" dedi.

BURAK GÜLTEKİN: İLK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM
Akademiden yetişen ve sezon başında A takıma yükselen Burak Gültekin de "A Takıma yükseldiğim için çok mutluyum. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şu anda çok çalışma zamanı. Benim adıma her şey yeni başlıyor. Şu anda çok iyi çalışıyoruz. Sezon sonunda da istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI