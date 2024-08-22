Göztepelilerin beklediği oyuncu döndü!

Futbolda genel geçer bir kural vardı. Tutanın ve atanın iyi olacak. Göztepe'nin geçen yıl Süper Lig'e çıkmasında birçok oyuncunun emeği vardı. Bunu kime inkar edemez. Ancak lige çıkmasında en büyük pay sahibi olan isimlerin başında ise kaleci Lis geliyordu. Polanyalı eldiven, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına güven verirken tribünlerin sevgilisi olmuştu. Sezon başından beri Lis'in geri dönüp dönmeyeceği tartışmaları sürüyordu.

FENERBAHÇE MAÇINDA YAZMIŞTIM

Geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçta da yazımda şunu belirtimiştim. 'Arda iyi kaleci ama savunmadaki oyuncular arkaya bakıp keşke Lis kalede olsa diyorlar" şeklinde bir his olduğunu yazmıştım. Tabiki Arda'ya lafımız yok ama devler ligi diyebileceğimiz yerde Süper Lig'de kalecininiz iyi olması lazım. İnanın yoksa bu ligde tutunmak çok zor. Göztepe yönetimi de tüm şartları zorlayarak Lis'i takıma tekrar kazandırdı.

Polanyalı eldiven zaten takımı iyi tanıdığı için de bir uyum sorunu yaşamayacaktır. Sezon içinde bir çok kurtarışa imza atacağını şimdiden bildiğim Lis Gözepe'ye hayırlı uğurlu olsun.