Göz-Göz'den müthiş dönüş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası müthiş bir maça tanık oldu. İzmir'in köklü kulübü Göztepe, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç başa baş kıran kırana geçti. Göz-Göz ilk yarıda bir gol buldu ancak VAR'ın uyarısıyla sarı-kırmızılı ekibin golü geçerli sayılmadı. Ardından bu motivasyon düşüklüğü İzmir ekibini biraz hırpaladı ve dev bütçesiyle sahadaki yıldızlar topluluğu Fenerbahçe, baskıyı arttırdı. İzmir temsilcisi, birçok atağa da girse ilk yarıyı Kanarya 2-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya ise şok bir olay damgasını vurdu. İkinci yarının ilk dakikalarında Ali Koç sahaya girerek deplasman tribününde bulunan Fenerbahçe taraftarlarının yanına gitti. Göztepe CEO'su Kerem Ertan'ın sahaya girmesiyle olay iyice alevlendi ve bu kaosta Ali Koç kendini yerde buldu.

KOÇ'UN DÜŞÜŞÜ GÖZ-GÖZÜ GAZLADI

Ali Koç'un yerde kalması taraftarı ve Göztepeli oyuncuları adeta ateşledi. Üstünlüğü ele geçiren İzmir ekibi, birçok pozisyona girdi ve sahneye Koray Günter beraberliği getiren golü attı. Daha sonra Göztepe oyunun kontrolünü ele alarak atak üstüne atak geliştirdi. Son saniyelerde herkes beraberlik golünün geleceğine inanıyordu. 20 bini aşkın taraftar tek bir yürek olmuş Süper Lig'e göre mütevazi bir kadroyla bastırıyordu. Son saniyelerde Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo golü attı ve binlerce taraftarı mutluluktan uçurdu. Maç 2-2 berabere bitti ancak uzun süre unutulmayacak bu karşılaşma akıllara kazındı. Bu bütünlük ve birleşme ligin Göztepe adına seyrini değiştirebilir. Bekleyip görelim.