Göztepe’nin bu taraftarı ile sırtı yere gelmez

Göztepe, tekrar Süper Lig'e döndükten sonra Gürsel Aksel'deki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaştı. İzmir sıcağında Göztepeli taraftarlar Güzelyalı'yı adeta bayram yerine çevirdiler. Maçın başlamasından sonuna kadar da takımlarına destek oldular.

Dünkü maç yazımda da aynen şu ifadeleri yazmıştım; "Son saniyelerde herkes beraberlik golünün geleceğine inanıyordu. 20 bini aşkın taraftar tek bir yürek olmuş" maçın sonlarına doğru herkes Göztepe'nin beklediği o golün geleceğine inanıyordu ve aynen de öyle oldu.

GÖZTEPE TARAFTARINA KÖTÜLEMEYE KİMSENİN HAKKI YOK!

Göztepeli taraftarlar yapmış olduğu tezahüratlar ve desteklerle Türkiye'yi bırakın Avrupa'da bile adından söz ettiriyor. Ancak arada kendini bilmez birkaç densiz diyeceğim Göztepe taraftarının ismine lekelemeye hakkı yok. Göztepe ile Altay arasındaki derbide yaşanılanlar unutulmaya yüz tutarken dün akşam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Şurası bir gerçek Sayın Ali Koç'un orada olması doğru mu? Doğru değil mi? Tartışmalarına girmeyelim. Maç oynanırken tabii ki orada onun olması yanlış ama ya hele şu ana kadar iddia edilenlere göre Göztepe akreditasyonlu birinin Ali Koç'u ittirmesi yere düşürmesi falan bunların savunulacak tarafı yok. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil olayla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Umarım o kişi veya kişiler kimse bir an önce bulunur. Düşünün dün akşam, bu akşam ve yarın kimse Göztepe'nin o muhteşem geri dönüşünü, Büyük Göztepe taraftarının müthiş desteğini konuşmayacak. Herkes o istenmeyen olayı konuşacak. Göztepe yönetiminden acilen bu kişiler kim veya kimlerse bir daha gerekirse bırakın akredite bir şekilde stada sokmayı kombinesi veya locası varsa iptal etsin hatta bir daha Gürsel Aksel Stadı'na bilet alışını bile engellesin. Kardeşim sen kimsin de bu Büyük Göztepe taraftarının ismine leke sürüyorsun. Başkaları bir yanlış yaptı diye sen de yanlış yapıp koskoca camianın, taraftarın ismini kötülemeye hakkın var mı…

ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Maça gelecek olursak Göztepe, kendi gücü çerçevesinde akıllıca oynadı. Futbolcuların hocaların isteklerini sahaya yansıttılar. Tek tek oyuncuları değerlendirmek istemiyorum ama gördüklerimizi de yazalım. Kalede Arda Özçimen oynuyor ama hala savunma hattı sanki kalede keşke Lis olsa der gibiydi. Arda'ya lafımız yok ama oyuncular sanki kalemiz güvende değil hissi verir gibiydi.

Orta alanda Dennis ve Solet yavaş yavaş takıma ısınıyorlar. Djalma bindirişleri ile tehlikeli olacağını gösterdi. Göztepe'de Kubilay sahada birşeyler yapsa da maalesef tam istenileni ortaya koyamıyor gibi gözüktü. Romulo ise yine muhteşem oynadı tebrik edelim. Benim burada ayrı bir parantez açacağım oyuncu ise Tijanic olacak. Göztepe hala bu oyuncudan istediği verimi alamıyor. Umarım Bulgar oyuncu, Tijanic'i daha etkili ve verimli oynatır. İlerleyen haftalarda daha da verimli olacaktır. İki haftadaki iki puan Göztepe için umut verdi. Fenerbahçe maçında pes etmeyen takım taraftarını da mutlu etmiştir.