Göztepe evinde şenşakrak

Süper Lig'de, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelen iki Egeli, Göztepe ile Bodrumspor arasındaki maçı ev sahibi takım kazandı.



Göztepe'de Teknik Direktör Stoilov , geçen haftaya göre kadroda ufak tefek değişiklikler yapmış. Buna karşın Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 'kazanılan kadro bozulmaz' ilkesi ile hareket etmiş.



Seyircisiz oynama cezası aldığı için taraftarından yoksun mücadele eden Göztepe, yine oyuna ön alanda baskı ile başladı. Bu baskı karşısında Bodrumsporlu oyuncular bir anda ne yapacaklarını şaşırdılar. Daha maçın başında Romulo'nun yüzde yüzlük vuruşunu Bodrumsporlu oyuncular çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Bu pozisyon gollerin geleceğinin de habercisiydi. Bana göre Romulo bu sezon lige damga vuracak. Maçın 16. Dakikasında Djalma'nın asistinde Romula bu defa takımını öne geçiren isim oldu.



İlk golün asistini yapan Djalma ilk yarının sonlarına doğru durumu 2-0 yapınca Göztepe rahatlamış oldu. Bodrumsporlu oyuncular neredeyse ilk yarı hiç pozisyona dahi giremedi. Geçtiğimiz maçlarda geniş alan bulunca oldukça hareketli oynayan Cenk Şen ile Gökdeniz Bayraktar, bu maçta istedikleri pozisyonlara giremedi.



İkinci yarı oyuna ortak olmak isteyen Bodrumspor, 56. dakikada etkili geldi. Pusçaş'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis çıkardı. Dönen topu Puşcaş iyi vurmayınca takımın bir golden etti.

Göztepe, taraftarı olmadan oynadığı bu maçı kazanarak sezonun hem ilk galibiyetini almış oldu hem de milli araya moralli girdi. Milli arada Göztepeli oyuncular arasındaki uyum daha da artacaktır.

BODRUMSPOR HENÜZ HAZIR DEĞİL

Süper Lig'e yeni çıkan Bodrumspor ise henüz hazır gözükmedi. Takımın takviyeye ihtiyacı olduğu bariz bir şekilde görünüyor. Yönetimin acilen gerekli transferleri yapması lazım