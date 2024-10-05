Zor da olsa üç puan Göztepe’nin

Göztepeli futbolcular ve teknik heyetin öne geçtikleri maçlarda skoru tutmayı öğrenmeleri gerektiği ortaya çıktı. Geçen hafta deplasmanda 3-1 öndeyken Samsunspor'a 4-3 mağlup olan Göztepe'de buna benzer senaryo aynen yaşandı. Göztepe'de herkes korku dolu anlar yaşasa da uzatmalarda gelen gol Göztepe'ye milli ara öncesinde moral oldu.

Geçen haftaki şok mağlubiyetin ardından Bulgar teknik adam, "Hatalarımızı telafi edeceğiz. İyi analiz edip maçlara hazırlanacağız" açıklaması yapmıştı. Kadrolar elime geldiğinde tek değişikliğin Doğan Erdoğan'ın yerine İsmail Köybaşı'nın oyuna monte edildiğini gördüm. Takımın en iyi oyuncusu Isaac Isolet geçen haftaki talihsiz sakatlığın ardından bugünkü maça da ilk 11'de başladı ve golünü attı. Maçın ilk 15 dakikasında Göz Göz, rakibini ablukaya alıp skoru 2-0 yaptı. Tribünde herkes "Bu maç tamam rahat geçer " yorumuna başladı. Çünkü Göztepe üst üste pozisyonlar buluyor Sivasspor ise sadece bekliyordu. İlk yarının 5-0 bile bitmesi içten değildi.

İKİNCİ YARIDA AYNI SENARYO

Aynen geçen hafta olduğu gibi ikinci yarının başında Göztepe kalesinde iki tane şok gol geçirince bu defa taraftalar "Acaba geçen haftaki gibi yenileceğiz" diye düşünmeye başladı. Ama inanın şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Maçta istediğin iki farklı skoru bulmuşsun istediğin pozisyonlara da giriyorsun fakat nedense oyunu bir türlü tutamıyorsun. Oyunu kontrol edip maçı rahat rahat sonuca götürmek varken zorlanıyorsun. Göztepeli taraftarlar korku dolu anlar yaşarken Fofana durumu 3-2 getiren golü attı. Bu golden sonra Gürsel Aksel Stadı yıkıldı. Milli arada hocanın en azından öne geçilen maçta skorun nasıl korunması gerektiğini çalışması gerekiyor.