Altınordu evinde kral! Olcay Şahan…

Bu sezon hedefini TFF 1. Lig koyan Altınordu, Torbalı'da oynadığı maçları kaybetmiyor. Bu sezon Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan İnegölspor ve Isparta 32 Spor maçlarının ardından lider Erzincanspor'u da mağlup eden İzmir ekibi, zirve yarışının ortakları arasında yer aldı.

TARAFTAR GÖREVİNİ YAPTI

Sezon başından beri oynanan ilk üç maçta da tribündeki yerini alan Altınordu taraftarı bu maçta da takımını 90 dakika destekleyerek Olcay Şahan ve oyuncularına destek oldu. 24 Erzincanspor maçının son bölümleri korku filmi gibi geçse de Altınordu bu maçtan üç puanla ayrıldı. Mücadeleyi Altınordu Youtube kanalından takip ettim görebildiğim kadarıyla Olcay hoca, aynen futbolculuk döneminde olduğu gibi oyuncularına devamlı mücadele edip oyundan vazgeçmemelerini iyice öğretmiş. Altınordu'nun kadrosuna baktığımız zaman genç ve gurbetçilerden oluşan kadro, bu lig konusunda deneyimleri fazla yok ama onlar 90 dakika istek ve arzu ile koştular. Kaleci Serhat'tan başlayarak en uçta oynayan forvet oyuncularına kadar herkes maçı istedi ve kazanmasını bildi.

OLCAY ŞAHAN ABİLERİ GİBİ

Futbol yaşantısını geçen yıl noktalayan Olcay Şahan, sonuçta teknik direktör olarak görev yapsa da futbolcularının abileri gibi saha kenarından devamlı onlara destek verdiği zaman zaman kameralara yansıdı. Olcay hoca da maçı anbean yaşadı. Hani lisansı olsa son 20 dakika oynayacak gibi durmadan saha kenarında hareket etti durdu. Futbolcuların ne kadar koştukları istatistikleri yapılıyor ya Olcay Hoca'nın da Erzincanspor maçındaki istatistiği yapılsa abartmıyorum 4000 metre üzeri çıkar.

MAÇ SONUNDAKİ COŞKU MUHTEŞEMDİ

Maçın sonra ermesiyle birlikte yayının devam ettiği ana kadar ki bölümde oyuncuların saha içindeki sevinç ve coşkuları muhteşemdi. Zaten kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan fotoğraf paylaşımları da Altınordulu futbolcuların büyük sevinç yaşadığını gösteriyor. Öte yandan burada benim en dikkatimi çeken nokta ise şu oldu. Sevinç sona erdikten sonra Olcay Hoca takımdan ayrı soyunma odasına giderken Altınordulu taraftalar kendisine sevgi gösterisinde bulunurken Olcay Hoca, taraftarlarına futbolcularına işaret ederek "Onları alkışlayın" demesi çok güzel bir hareket idi. Altınordu hızla takım olma yoluna girmiş. Altınordu, böyle devam ederse istediği arzuladığı yere TFF 1. Lig'e döner.