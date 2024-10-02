Bozma moralini Manisa

Lig öncesi türlü sıkıntılarla baş başa kalan, Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in adeta yok saydığı ve tesislerini boşaltmaya zorladığı Manisa FK, bütün bunlara rağmen ilk 6 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak umut veren bir başlangıç yapmıştı. 2 maçlık bir galibiyet serisi de yakalayan ve 7. haftada Bolu deplasmanına giden Ege temsilcisi umduğunu bulamadı ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

İlk haftalara oranla bu maçta bariz biçimde coşkusuz bir takım seyrettik. Konsantrasyon eksikliği mi diyelim ya da yorgunluk mu ne olursa olsun her puanın değerli olduğu bu ligde mücadele çok önemli. Nitekim Boluspor maçı daha çok isteyen taraftı ve doğru bir oyunla net bir galibiyet aldı.

HOCA NET KONUŞTU

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, oyuncularının sahada istedikleri coşkuyu gösteremediklerini belirtti. "Bu, oynadığımız 7. maç ve coşku anlamında en düşük performanslardan biriydi. Boluspor'un oyun yapısını iyi analiz etmiştik, ancak erken bir gol bulamayınca istediğimiz tempoyu yakalayamadık. Oyuncularım bir sonraki maça en iyi şekilde konsantre olacak ve coşkuyu tekrar sahaya yansıtacağız" dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ ZOR RAKİP

Şimdi Manisa Fk'nın yapacağı tek şey bu maçı unutmak ve önündeki zorlu Gençlerbirliği maçına odaklanmak olmalı. Yol kazalarına takılı kalmak ve mental anlamda bir düşüş Manisa için büyük bir tehlike yaratır. Kendi evinde o istediği tempoyu yakalayabilirse bu zor maçı lehine çevirebileceğini düşünüyorum.