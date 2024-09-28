Yazık oldu

Süper Lig'de bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, Samsunspor deplasmanından muhteşem oynamasına rağmen iki öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini de almış oldu.

Geçen yıl takımı Süper Lig'e çıkaran Bulgar Teknik Adam Stoilov'un raporu doğrultusunda kadrosuna takviyeler yapan Göz Göz, İzmir'de Kayserispor'u yenerek üst sıralar için zorlayacağını mesajını vermişti. Samsun deplasmanı Göztepe adına oldukça kritik bir eşikti. Sarı-kırmızılı takım, bu deplasmandan üç puanla dönerse ilerleyen haftalar için belki de Avrupa hesapları bile yapacaktı. Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Göztepe, iki dakika sonra gelen gole engel olamadı. İlk yarının sonlarına doğru son haftaların formda ismi Romulo, soyunma odasına takımını 2-1 önde götürdü.

İkinci yarıda Juan'ın golünden sonra Göztepe, skoru 3-1 getirince acaba maç rahat bir şekilde sona erer mi düşüncesi oluştu. Ancak muhteşem taraftarı ile oyunu isteyen Samsunspor dalga dalga gelmeye başladı.70'de fark bire inince Göztepeli oyunculara da panik baş göstermeye başladı. Bulgar teknik adam oyuncu değişiklikleri ile maça müdahale etmesine rağmen 79 dakikada durum 3-3 oldu. Son bölümde iyice baskısını arttıran Samsunspor uzatma dakikalarında bulduğu golle durumu 4-3 yaptı.

SOLET'İN YOKLUĞU BU KADAR ETKİLER Mİ ?

Maçın hemen başında Isaac Solet'in sakatlanması Göztepe'nin oyun planını bozdu. Ancak bir oyuncu sakatlandı veya eksik diye mazeret olmamalı. Uzun maratonda eksiklikler mutlaka olacaktır.

Bu maçta bariz olarak solda hücum bindirmelerinde oldukça etkili olan Djalma arka tarafa top kaçırdı. Yine Göztepe, savunmasındaki dikkatsizlikleri rakip takım ceza olarak kesti. Hafta içinde bu maçın analizinin çok iyi yapılması gerekiyor. Bir takım arkaya bu kadar top ve adam kaçırırsa maçın sonucu da bu olur.