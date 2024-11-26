Altınordu’ya şampiyonluk yakışır

ALTINORDU OLCAY ŞAHAN İLE BİR BAŞKA

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, bu sezon Olcay Şahan ile farklı bir kimliğe büründü. Geçen yılların aksine bu sezonki kadro planlamasına daha çok yurt dışından yetişen oyuncular üzerine yapan İzmir ekibi, kendi Öz Kaynak Sistemi'nden yetiştirdiği oyuncuları da kadrosuna monte etti.

OLCAY ŞAHAN KENDİ OYUN SİSTEMİNİ OTURTTU

Aslına bakılırsa sezon başında kadroya dahil edilen oyuncuların ne yapacağını kimse bilmiyordu. Çünkü alınan oyuncuların almış oldukları alt yapılar çok iyiydi. Kadroya dahil edilen oyuncuların yetişmiş olduğu kulüplere bakınca hepsi Avrupa'nın en iyi kulüplerinde eğitim almış sporculardı ancak lig maçları tabi ki farklı olacaktı. Bu nedenle açıkçası biraz bu oyuncular benim gibi tüm futbol kamuoyu için kapalı kutuydu. Sezon başındaki hazırlık maçlarını zaten kimse izlemedi. Lig başlayınca gördük ki alınan oyuncuların kumaşı iyiydi. Önemli olan bu kumaşı kimin işleyeceği idi. Beşiktaş ve Trabzonspor forması altında oldukça başarılı futbolcu kimliği ile tanıdığımız Olcay Şahan'ın da aslında ilk hocalık deneyimi de denilebilirdi. Geçen sezon sadece Ankaraspor'da ikinci yarı hocalık yapmıştı. Ancak o da futbolculuk eğitimin yurt dışında alması, gelen oyuncularla aynı dili konuşması takım için bir avantaj oldu. Yine Seyit Mehmet Özkan'ın Akademi'deki yetiştiriciliği sırasında zaten genç futbolcu adaylarını yurt dışına turnuvalara gönderdiği veya yurt dışı takımlarını İzmir'de ağırladığını herkes biliyor. A Takım kadrosunda yer alan alt yapı oyuncuları da gelen gurbetçilerle çabucak kaynaşmışlar ki takım içindeki hava oldukça muhteşem. Altınordu TV'den izlediğim maçlar veyahut maçlardan geçilen resimlerde takım içindeki uyumu görülüyor. Maç sonlarındaki toplu sevinçler zaten takımın kolej havasına girdiğini gösteriyor.

ALTINORDU'NUN YERİ BURASI OLMAMALI

Türk futboluna sayısız futbolcu yetiştiren bir kulübün yeri TFF 2. Lig olmamalı. Zaten bunu başkan Seyit Mehmet Özkan iki yıldır dile getiriyordu. Altınordu takımı ligde yarışmacı bir takım olmalı yetiştirdiği gençleri futbol kamuoyuna göstermeli. İnanın TFF 2. Lig fazla göz önünde olmuyor. Bu nedenle bu takımın sezon sonunda şampiyon olup TFF 1. Lig'de daha çok göz önünde olması gerekiyor ki yetişen oyuncuları herkes görsün.