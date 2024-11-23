Bodrum FK’ya takviye şart

Galatasaray gibi yıldızlar topluluğuna karşı bir kişi eksik oynamak oldukça zordur.



Bodrum FK Volkan Demirel'den sonra biraz da olsa toparlanma süreci girmişti.



Milli aradan Galatasaray önünde puan arayan Volkan hocanın talebeleri sürpriz yapmak istiyorlardı.



Takım kadrolarına baktığımda Galatasaray karşına tek forvet PUCAS gol ayağı olarak sahadaydı. Volkan hoca orta sahayı kalabalık tutup Galatasaray'ın en önemli ismi Osimhen'i de Taylan Antalyalı ile önlem almayı hesapladı.



Oyun planı olarak uzun toplarla 3 bölgeye çabuk geçip gol aramayı hesaplanmış.



Bodrum FK oyuncuları maça o kadar konsere olmuşlar ki yıldızlar topluluğu Galatasaraylı forvetleri doğru dürüst tehlike pozisyonları hiç yok desem abartmam. Galatasaray'ın sağ tarafından Dimtrov ile Ege Birsel çok gol pozisyonu girdi. Biraz şanslı olabilseler öne bile geçme fırsatı yakaladılar. Övgüler yaptığım Ege Birsel'in çok iyi oynadığı oyunda gereksiz iki sarı karttan atılması arkadaşlarını yalnız bıraktı. Ege takımı biraz da tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Bodrum FK güçlü rakibine ancak 45 dakika dayanabildi. Tabii ki rakibi değil ama ne olursa olsun böyle yıldızlar topluluğuna karşı 10 kişi kalırsan ne kadar mücadele edebilirsin. Volkan hoca bütün riskleri göze alarak çift forvete dönüp en azından bir beraberlik istedi.



90 DA GALATASARAY'I DİREKLER KURTARTI

Maçın 90 dakikasında Gökdeniz Karadeniz'in ceza sahası dışından vurduğu şut kale direğinin içine çarparak dışarı çıkınca belki bir puan kaçtı. Zaman zaman fırsatlar da buldular ama atamadılar. Galatasaray golü Ziyech ile boş kaleye kaçırınca umutlar son dakikaya kadar sürdü.



TAKVİYE YAPILMALI

Lige yeni çıkan takımları ligde kalması zordur. Bodrum FK, Süper Lig'de kalmak istiyorsa mutlaka kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor. Gerekli takviyeler yapılmazsa bu takımın ligde kalması zor.