Göz-Göz Kartal'a bileniyor

Süper ligin 13. haftasında Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe'de moraller yerinde. Konya maçında son dakikalarda bulduğu 2 golle galip gelerek puan cetvelinde 6.lığa yerleşen sarı kırmızılılarda hedef bu zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak yakaladığı ivmeyi devam ettirmek.

BEŞİKTAŞ PLANI HAZIR

Ege ekibi, zorlu Beşiktaş deplasmanında rakibin baskılı oyununa ve tehlikeli yıldızlarına karşı önlemler alacak. Kendi sahasında maçın ilk dakikasından itibaren topa sahip olan ve hızlı oyuncularıyla etkili çıkışlar yapan Beşiktaş'a karşı özellikle bek oyuncuları araya atılan toplarda geçit vermeyecek. Hırs ve mücadelenin üst seviye olacağı karşılaşmada Göztepe de rakibe aynı şekilde karşılık verecek. Takıma dönen Immobile ve Beşiktaş'ın en güvendiği oyuncu olan Rafa Silva'ya da önlem alınarak rahat oynama imkanı verilmeyecek

EKSİKLER DÖNDÜ STOİLOV NEFES ALDI

Göztepe'de önceki maçtan kart cezalısı Isaac Solet ve Konya'da cezasını tamamlayan Nijeryalı ön libero Dennis Beşiktaş'a karşı oynayabilecek. Sakatlıktan dönen Romulo ise Konya maçındaki performansı ve attığı golle ben hazırım mesajı verdi. Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Alemdar'ın da kadroya girmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, zaman zaman kadro sıkıntısı çeken Stoilov'un da elini güçlendirdi

ANTHONY DENNİS'E MAAŞ DOPİNGİ

Göztepe'de Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un takımın başına gelmesiyle U19'dan A takıma yükselen ve etkili bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesi daha önce 2027 yılına kadar uzatılmıştı. Alınan bilgilere göre Nijeryalı oyuncunun maaşında iyileştirmeye gidildiği öğrenildi. Beşiktaş maçı öncesi bu haber oyuncuya moral oldu.