Volkan Demirel'in elinde sihirli değnek yok

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımların Süper Lig'de ilk yıllarında tutunması her zaman zor olmuştur. İstatistik olarak da genelde çıkan takımlar bir yıl sonra düşen takımlar arasında yer almıştır.

Böyle bir giriş yaptıktan sonra Bodrumspor'u analiz edeceğiz. Geçen Galatasaray ile oynanan maçı yerinde izledim. Sezon başından beri de izliyorum. Sezon başında takıma yeterli takviyeler yapılmadığını da yazmıştım. Takımı alt liglerden Süper Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir ile vedalaşıldıktan sonra takımın başına Volkan Demirel geldi.

Futbolculuğu döneminden beri hırsı ile dikkat çeken Volkan Hoca, takıma bir hareket getirdi. Galatasaray maçında da bunu gördük. Ancak şu var burası devler ligi. Volkan Demirel'in elinde de sihirli değnek yok. Sonuçta Süper Lig'de mücadele ediyorsanız kadro kalitenizin iyi olması gerekiyor.

TAKIMA TAKVİYELER ŞART

Herkesin hem fikir olduğu bir konu var. Bodrumspor'un mutlaka ama mutlaka takviye yapması gerekiyor. Ara transfer döneminde hocanın raporu doğrultusunda Süper Lig deneyimi veyahut bizim ligimiz ayarında futbolcuların kadroya dahil edilmesi lazım. Süper Lig'i yakından tanıyan Başkan Ali Şafak Öztürk'ün bu durumu göz ardı edeceğini asla düşünmüyorum. Zaten gerekli takviyeler yapılmazsa Bodrumspor'un işinin zor olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.