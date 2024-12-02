Manisa'ya sahip çıkın

1'nci Lig'de deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Manisa Futbol Kulübü, 14'üncü hafta itibariyle düşme hattına girdi. Üst üste 2'nci, son 6 maçta ise 5'inci mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar bir türlü toparlanamadı. Lige iyi başlayan fakat daha sonra aldığı peşpeşe mağlubiyetlerle 17. sıraya kadar düşen Manisa'da teknik sorunlar, kadro yetersizliği ya da oyun planında sıkıntılar doğal sebepler olarak göze çarpsa da, takımın sorunları bunlarla sınırlı değil.

KENETLENME OLMAZSA SONUÇ HÜSRAN OLUR

Saha içindeki sıkıntılara saha dışındakiler de eklenince, zaten özveriyle ayakta durmaya çalışan bir takımın dengesini altüst etmek çok da zor olmadı. Manisa Belediyesinin ve başkan Ferdi Zeyrek'in acımasızca aldığı kararlar yönetimi ve camiayı zorlayan temel sebeplerden biri. Yaşanan belirsizlik ve huzursuzluğun camia kadar teknik ekibe ve oyunculara kadar yansıdığını düşünüyorum. Bu işler böyledir. Zincirin bütün halkaları yaşananlardan etkilenir. Her şeye rağmen kısıtlı imkanlarla başarılı işler yapmaya çalışan Çağdaş Hoca'nın hırsı ve gayreti takdiri hakediyor. Artık bundan sonrası camianın komple bir kenetlenme ve ortak hedefe odaklanmasından geçiyor. Yönetimiyle, Manisa'nın önde gelen ve sözü geçen işadamlarıyla, takımını koşulsuz seven taraftarıyla, bu girdaptan çıkılması için bir araya gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Manisa FK'nın dibe vurması için düğmeye basanlar, tek yürek olan bir camia ile asla başedemezler