Hata yaptın mı faturayı keserler: Göz-Göz darmadağın

Geçen hafta Beşiktaş karşısında tarih yazan Göztepe, İzmir'de bayram havası estirirken Başakşehir karşısında adeta dağıldı.

Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov hafta ortası futbolcularına Beşiktaş karşısındaki maçı unutup, Başakşehir maçına odaklanmaları konusunda uyarılar yaptığını biliyordum. Ancak uyarıların işe yaramadığını gördük.

Şu anda ligin en formsuz takımı Başakşehir, dura toptan ilk 10 dakikada skoru 2-0 yaptı. Göztepeli oyuncular 2-0 geriye düşse de mücadelesinden asla vazgeçmedi. Son paslarda ve gol yollarında beceriksizler devam edince goller gelmedi. Bireysel hatalar devam edince Başakşehir'in golleri devam etti ve ilk yarı 4-0 oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ OYUNDAN ESER YOK

Futbolda bazen iyi oyun yetmiyor. Beşiktaş maçındaki oyun asla sahada yoktu. Burada kimseyi eleştirmek istemem, futbol hata oyunu, hata yaptın mı faturayı keseler.