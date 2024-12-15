Göztepe fırsat tepti!

Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda muhteşem bir başlangıç yapan Göztepe, Hatayspor ile Mersin'de berabere kalarak Avrupa yolu hedefinde önemli bir fırsatı kaçırmış oldu. Geçen hafta puan sıralamasının dibinde yer alan Adana Demirspor'u mağlup eden Göz Göz için dünkü Hatayspor maçı evinden uzakta oynasa da bence bu puan kaybı olarak haneye yazılmalı. Evet ligin diplerinde yer alan Hatayspor'un can havliyle bu maça asılacağını biliyor ve mücadelenin oldukça zorlu geçeceğini tahmin ediyordum. Ancak yine de kaçan gollere baktığımızda galibiyeti kaçıran tarafın Göztepe olduğunu belirtelim.

Şu bir gerçek ki sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması Bulgar Teknik Adam Stoilov'u oldukça zorladı. Özellikle Erce Kardeşler, önemli pozisyonlarda kalesinde devleşerek Hataypor'u oyunun içinde tuttu. Romulo'nun penaltı golüyle Göztepe öne geçti fakat istediği pozisyonlara girse de bir türlü istenilen ikinci gol gelmedi. İkinci yarının hemen başında ev sahibi ekip Aboubakar ile beraberliğe yakaladı. Bu golün ardından üç puan umuduyla saldıran Göztepe, net fırsatlar yakalasa da son vuruşların kötülüğü tabelayı değiştirmeye yetmedi.

Başta da söyledim, tekrarlayayım. Göztepe'nin önünde bir hedefi var. Bunu artık sanırım herkes biliyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un koyduğu Avrupa hedefi için bu tip maçları kazanmak zorundasın.Tam da bu yüzden deplasmanda da olsa Hatay'dan alınan puan kimine göre kazanılmış 1 puan gibi gözükse de aslında kaybedilmiş 2 puandır. Gelecek hafta rakip Ç.Rize. Tribünlerin gücü ile kendini gücü birleştirip 7'de 7'lik bir iç saha serisi bekliyoruz.