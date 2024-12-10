Volkan Demirel eski yıldızlarına göz dikti

Süper Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçiren düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü cuma günü evinde oynayacağı Sivasspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Volkan Demirel transfere ihtiyacı olan takımına eski yıldızlarını kazandırmanın yollarını arıyor. Ege ekibinde devre arasında özellikle Cenk Tosun'u transfer edebilmek için özel bir uğraş verilecek. Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Cenk Tosun'un, yeterince forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istediği ifade ediliyor. Bodrum FK'nın, kiralık formülü üzerinden transferi gerçekleştirmek için sarı-lacivertli kulüp ile temaslara başladığı bildirildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfere sıcak baktığı, böylece Cenk'in Bodrum FK'ya gitmesine onay verdiği gelen bilgiler arasında. Bunun yanında Demirel'in eski öğrencileri Emre Mor ve Abdülkadir Parmak gibi önemli isimlerin de Bodrum'un transfer radarında olduğunu söyleyelim

OYUNCU KALİTESİ YÜKSELİRSE BODRUM ÇIKIŞA GEÇER

Son 7 maçında galibiyet alamayan ve 11 puanla 17. sırada yer alan Bodrum FK'da Volkan Demirel, radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, kadroda önemli değişiklikler yaparak en az 7-8 yeni transferle takımı yeniden şekillendireceği ifade ediliyor. Bodrum'un bu kararının çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Volkan Hoca da takımdaki eksiklerin ve kalitenin yükselmesi gerektiğinin farkına varmış ki yıldız oyuncu hamlesi için bir bütçe ayrılmasını yönetimden rica etmiş. Eğer gerçekleşirse Bodrum'un çehresi de değişir ve Süper ligde sezonun ikinci yarısında düşme hattından kurtulmuş ve üst sıraları zorlayan bir takım izleyebiliriz.

SİVAS MAÇI ÇOK KRİTİK

Ligde uzun zamandır galibiyete hasret bir Bodrumspor var. Geçen haftayı BAY geçen takım da bütün hazırlıklarını ve dikkatini bu maça yöneltmiş durumda. Hocanın da tüm hedefi transfer dönemine kadar Bodrum'un puan sıralamasında iyi bir yerde bitirmesi. Cuma günkü rakip Sivas ise geçen hafta evinde 10 kişilik Galatasaray'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Bodrum'un, Sivasın bu durumundan da faydalanarak 3 puana odaklanması lazım.