Manisa'da galibiyetler gelmeyince hoca gitti

Ligde Çorum'a karşı da kötü gidişe dur diyemeyen Manisa FK'da alınan yenilginin ardından Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'la yollar ayrıldı. Sezon başında dümene geçen 41 yaşındaki teknik adam, 15 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Çavuş yönetimindeki Manisa FK, 1'inci Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alıp 17 puan topladı. Ateş hattına giren Manisa temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ise 3'üncü Lig ekibi Çorluspor 1947'ye 4-2 yenilerek elenmişti.Lige iyi bir başlangıç yapan fakat daha sonra peşpeşe aldığı yenilgilerle adeta yokuş aşağı giden Manisa FK'da beklendiği gibi bir değişim yaşandı. Şimdi Ege ekibi, hırslı ve gençlerle çalışmayı önemseyen yeni bir hoca arıyor.

TEHLİKE KAPIDA

Manisa'nın bu düşüşünün devam etmesi durumunda işler Ege bölgesi için sıkıntılı bir hal alabilir. Şu anda TFF 1. ligdeki tek Ege temsilcisi olan Manisa FK, sezon sonunda ligden düşerse, ligde yarışan bir Ege ekibi kalmayacak. Bu yüzden Manisa'nın ligdeki pozisyonu ve başarısı çok önemli. Yaşanan mağlubiyetler can sıkıcı fakat ligin boyu uzun. Doğru bir teknik adam bulunursa Manisa'nın özellikle genç oyuncularıyla yükselişe geçebileceğini düşünüyorum. Önceki yazılarımda belirttiğim gibi kenetlenme şart. Kurtuluşun parolasının bu olduğunu anlamak gerek.