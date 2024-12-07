Göztepe, 'Demir’i eritmesini bildi

Geçen hafta Başakşehir önünde hiç beklemediği bir mağlubiyet alan Göztepe, ligde kalması mucizelere bağlı Adana Demirspor'u mağlup ederek yoluna devam etti.

Göz-Göz'ün 4 gol yemesinin ardından Bulgar Teknik Adam ile İstanbul'da maçtan sonra konuştuğumda bana "Hafta içinde oyuncularla konuşacağım. Daha disiplinli ve karakterli oynamamız gerektiğini onlara tekrar hatırlatacağım" demişti.

Güzel İzmir gününde maça gelirken bunları kafamda düşünerek Gürsel Aksel Stadı'na girdim. Rakibin hafta içinde 3 puanı silinmiş ve ligden düşmesine kesin gözüyle bakıldığı için herkes tarafından oldukça basit bir maç yorumu yapılıyordu. Açıkçası ben de hocanın bu maçta daha faza forma şansı bulamayan oyuncuları oynatıp biraz da onların durumunu göreceğini hesaplıyordum. İsmail Köybaşı ve Matsuki yedek kulübesine gelirken Tijanic ve Djalma 11'de forma şansı buldu.

Maç başladı herkes Göztepe'nin golünün bir an önce geleceğini bekliyor ama Adana Demirsporlu oyuncular, bazı zaman iyi baskı yapıp, Göztepe'nin oyununu bozdu, bazı zaman da vakit geçirdi. Göztepe, ilk yarı boyunca önce kanatlardan, sonra da kanatlardan ataklar geliştirdi fakat beklenen ve arzulanan gol bir türlü gelmedi. Rakip kalabalık defans yapınca Göztepeli oyuncuların vuruşları duvar gibi savunmadan geri döndü. 33. dakikada Göztepeli taraftarlar gol diye ayağa kalktı. Bu dakikada Juhan, Romulo'nun pasıyla boş kaleye göndermek istedi fakat top direğin dibinden auta gitti.



Göztepe'nin Demirspor kalesine ablukaya aldığı dakikalarda 40. dakikada Juhan ve 42. Dakikada Romulo attığı gollerle ilk yarının skorunu belirledi. 2-0.



Göztepe, ikinci yarıya da iyi başladı. İlk yarıdaki skorun ardından gardı düşen Adana Demirspor kalesini ablukaya aldı. 51. dakikada Juhan golü attı, ama VAR'dan geri döndü. 60. dakikada Tijanic, Göztepelilileri rahatlatan golü attı.

AVRUPA NEDEN OLMASIN?

Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Göztepe, aldığı bu galibiyetle Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli bir adım da attı. Göztepe, bu çıkışını sürdürürse sezon sonunda neden Avrupa Kupalarının birine katılmasın ki…

GÖZTEPE TARAFTARI İLE MUHTEŞEM

Cumartesi günü saat 16.00 olmasına rağmen Göztepe taraftarı, geçen haftaki şok mağlubiyete rağmen stadı doldurarak üzerine düşeni yaptı. Her zaman diyorum Göztepe taraftarı önünde harika oynuyor. Göztepe taraftarları büyük ALKIŞ'ı hak ediyor.