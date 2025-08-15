Fenerbahçe maçı öncesinde Göztepe’de son durum! Avantaj…

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında yarın akşam oynanacak karşılaşma öncesinde yazarımız Şenol Kantürk, Göztepe'nin son durumunu analiz etti.

GÜRSEL AKSEL AVANTAJI VAR

Süper Lig'e bu sezon deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek başlayan Göztepe, geçen sezonun ardından ilk kez kendi taraftarı önünde bir maça çıkacak. Son yıllarda rakip takımlara adeta bir cehenneme dönen Gürsel Aksel Stadı, Fenerbahçe maçı öncesinde de Göztepe'nin bir avantajı. Maç saatinde İzmir yine sıcak da olsa Göztepeli taraftarlar, tribünlerdeki yerini alarak takımlarını son dakikaya kadar desteklemeye devam edecek. Ben yarınki Fenerbahçe ile oynanacak lig maçında Göztepe'nin bu taraftar avantajını iyi kullanacağını düşünüyorum.

TAKIM BİRAZ DAHA OTURDU

Sezon başında gerek Slovenya kampında izlediğim, gerekse Çaykur Rizespor ile oynanan maçı takip ettiğimde Göztepe'nin zaten bir oturmuş kadrosu vardı. Lis, Taha, Heliton, Bokele'den oluşan savunma zaten geçen yıldan beri beraber oynuyorlar. Bu kurgunun hemen önünde oynayan Morishi'den geçen yıldan kadroda yer alıyordu. Bu sezon kanatları kullanan Arda ile Cherni ilk maçları olmasına rağmen takıma uyum sağladıkları görülüyor. Göz Göz'ün hücum hattına yeni katılan Rhaldney, Olaitan ve Janderson'un ilk maçlarında iyi gözüktüler. Zaten en uçta oynayan Juan'ı geçen yıldan biliyoruz. Burada bir parantez Romulo'ya açmak lazım. Göztepeli taraftarlarının sevgilisi olan golcü oyuncu, rekor bir bedelle takımdan ayrılmak üzere. Bu sezon Romulo takımda kalsa büyük katkı sağlardı ancak konuşulan bonservis bedelleri kulübün kasasına girerse takımın geleceği adına büyük kazanç olacaktır.

STOILOV DA LİGİ TANIYOR

Tüm bunların yanı sıra Fenerbahçe maçı öncesinde artık Bulgar teknik adam, Stoilov hem ligi hem de rakipleri iyi tanıyor. Bulgar hoca, oyun sisteminden asla taviz verdirmiyor. Rakip Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord'u 5-2 yenerek gelmesi onlar adına tabiki büyük bir moral olacaktır. Burada Fenerbahçe'nin biraz yorgun olacağını ve kadroda belki rotasyon olacağını da düşünebiliriz. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde muhteşem bir oyun sergileyen Göztepe'nin yarın Fenerbahçe'ye yine büyük zorluk çıkaracağını düşünüyorum. Bu sezon yeni başladı ama maalesef yine hakem ve VAR tartışmaları kesilmedi. Yarın oynanacak maçta hakem ve VAR kararları adil olursa İzmir'de çok güzel bir 90 dakika bizleri bekliyor.