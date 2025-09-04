Bodrum Parlıyor: Şampiyonluk Hedefine Kilitlendiler

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den talihsiz bir şekilde düşen Bodrum FK, bu yıl lige adeta fırtına gibi başladı. İlk üç maçta topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, şimdiden şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri olduklarını kanıtladı.



Yönetim, teknik heyet ve futbolcular aynı hedefte birleşmiş durumda: Süper Lig'e geri dönmek! Başarılı teknik direktör Burhan Esen'in oyuncularını öylesine motive ettiği görülüyor ki, sahada her futbolcu adeta iki kişilik performans sergiliyor.



Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Bodrum FK, Süper Lig seviyesindeki önemli bir oyuncusunu elinde tutmayı başararak gücüne güç kattı. Özellikle takımın golcüsü Ali, bu sezonun en çok konuşulan futbolcularından biri olmaya aday. Taraftarlar, onun ismini daha çok duyacak gibi görünüyor.



Bodrum sahada parlıyor, tribünlerde coşku artıyor. Görünen o ki bu yıl Bodrum FK için yolun sonu ya şampiyonluk ya da Süper Lig bileti olacak





