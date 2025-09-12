Kaptan Ferdy Bodrum’u Sırtlıyor

Futbol sahasında bazen bir oyuncu öne çıkar, bazen de kulübenin kenarındaki akıl… Bodrum FK'da bu sezon her ikisi de yan yana yürüyor: Kaptan Ferdy'nin saha içi liderliği ile Teknik Direktör Burhan Eşen'in stratejik zekâsı.

Ferdy, sadece bir futbolcu değil; sahadaki ruh, takımın nabzını tutan isim. Onun hırsı ve sorumluluk alışı, arkadaşlarını da oyunun içine çekiyor. Kritik anlarda sorumluluk alıyor, maçı çevirecek hamleleri yapıyor. Taraftarların gözünde Bodrum'un "savaşçı kaptanı" çoktan efsaneleşmiş durumda.

Ama bu başarının mutfak kısmında da önemli bir isim var: Burhan Eşen. Genç teknik adam, takımı sadece fiziksel olarak değil, mental anlamda da diri tutuyor. Doğru zamanda yaptığı değişiklikler, oyuncularını sahaya en verimli şekilde yayışı ve modern futbol anlayışıyla Bodrum'u ligin en diri ekiplerinden biri haline getirdi.

Ferdy'nin sırtladığı takım, Burhan Eşen'in aklıyla birleşince ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Taraftarlar artık sadece "umut" değil, somut bir başarı hayali kuruyor. Ve bu hayalin adı Süper Lig…

Bugün Bodrum FK'nın yolunu açan iki isim var: Sahada kaptan Ferdy, kenarda Burhan Eşen. Futbolun güzelliği de işte burada saklı; akıl ile yüreğin birleşmesinde.