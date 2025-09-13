Yazık Oldu Manisa FK’ya

Manisa FK, deplasmanda konuk olduğu Boluspor karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Skor tabelasına bakıldığında farklı bir yenilgi görünse de, sahadaki oyun bambaşkaydı.

Maç boyunca neredeyse tek kale oynayan Manisa FK, tüm riskleri alarak hücuma çıkmasına rağmen talihsiz goller yiyerek emeklerinin karşılığını alamadı. Özellikle ikinci yarıda oyuna müdahaleleriyle takımı ateşleyen Teknik Direktör Taner Taşkın, yerinde değişiklikleriyle skoru çevirmeye çalıştı. Ancak hücum bölgesinde son paslardaki eksiklik, golün gelmesini engelledi.

Boluspor ise ilk yarıda bulduğu golün ardından adeta ceza sahasına gömülerek oynadı. Manisa FK'nın baskısını kırmakta zorlanmalarına rağmen, yakaladıkları fırsatları değerlendirip skoru artırmayı bildiler.

Manisa FK'da gol yollarında Sisokko ve Burak Süleyman çok çalıştı, mücadele etti; fakat çabaları skoru değiştirmeye yetmedi.

Bu yenilgi, belki de ilerleyen haftalarda çok aranan puanlardan biri olacak. Manisa FK'nın bu maçtan çıkarması gereken önemli dersler var. Sahadaki mücadele umut verse de, sonuç olarak tabelaya yansıyan farklı mağlubiyet camiada büyük üzüntü yarattı.