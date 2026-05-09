İhtimaller güzel

Göztepe için bazı maçlar vardır; tabelada yazan skorun çok ötesindedir. Kazansan da unutulmaz, kaybetsen de... Çünkü bazı geceler puan hesabından çok, aidiyetin ve hayalin gecesidir. İşte Gaziantep FK karşılaşması tam olarak böyle bir anlam taşıyor. Bitime yalnızca iki hafta kala Göztepe, yıllardır uzak kaldığı Avrupa hayaline tutunmuş durumda. Belki ihtimaller zor, belki hesaplar karmaşık ama sarı-kırmızılı camia için umut hala dipdiri. Bu akşam Gürsel Aksel Stadı sadece bir futbol sahası olmayacak. Tribünlerde yıllardır çekilen çilenin, alt liglerde geçen günlerin, yarım kalan hayallerin ve yeniden ayağa kalkmanın hikayesi olacak. Çünkü Göztepe taraftarı için Avrupa sadece bir turnuva değil; yeniden kendini hatırlama meselesi. Bu şehir çok şey gördü. Süper Lig'den düşüşleri de gördü, sessiz tribünleri de.. Ama ne olursa olsun o arma hiçbir zaman yalnız kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce insan, iyi günde de kötü günde de Göztepe'nin peşinden yürümeye devam etti. İşte bugün o sadakatin ödülüne yaklaşılmış durumda.



ÇOK YAKIŞACAK

Stanimir Stoilov'un gelişiyle birlikte bu takım yeniden kimlik kazandı. Belki her maç mükemmel oynanmadı ama kimse Göztepe'nin mücadeleden vazgeçtiğini görmedi. Şimdi düşünün yıllar sonra Avrupa maçlarına çıkan bir Göztepe'yi... Gürsel Aksel'de ışıkların altında söylenen marşları... İzmir'den Avrupa deplasmanlarına akan binlerce taraftarı... Sarı-kırmızı atkılarla yabancı şehirlerin meydanlarını dolduran insanları... Belki bir Balkan akşamı, belki tarihi bir deplasmanda "Göz Göz Göztepe" seslerinin yankılandığını... Bu sadece romantik bir hayal değil artık. Gerçek olma ihtimali olan bir hikaye. Elbette hala aşılması gereken engeller var. Gaziantep FK maçı kazanılmalı, Samsun deplasmanında hata yapılmamalı. Yetmeyecek belki... Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması beklenecek. Ama zaten futbol biraz da bunun için güzel değil mi? İmkânsız gibi duran ihtimallerin peşinden koşmak için... Gürsel Aksel'de bu akşam belki bir şehir yeniden hayal kurmaya başlayacak. Ve ne olursa olsun, şu gerçek değişmeyecek: Göztepe'nin Avrupa'ya çok yakışacağı artık herkesin kabul ettiği bir gerçek.