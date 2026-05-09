Avrupa kapısı Samsun’dan geçecek

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor karşısında son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, Başakşehir'in de puan kaybetmesiyle Avrupa umutlarını yeniden canlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı Gaziantep FK karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Maça öyle bir başlangıç yaptı ki, daha ilk dakikalardan itibaren ön bölgede kurduğu baskıyla rakibini adeta kendi yarı sahasına hapsetti. Sağlı sollu ataklarla tempo kuran Göztepe, taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Henüz 4. dakikada gelişen atakta Jeferson'un şık pasını iyi değerlendiren Antunes, yaptığı klas vuruşta savunmaya da çarpan top Gaziantep kalecisini adeta kıpırdayamadan bıraktı.

Bu erken gol sadece skoru değil, tribünlerin coşkusunu da ateşledi. Özellikle orta sahada kazanılan toplar ve kanat organizasyonlarıyla rakibine nefes aldırmayan Göztepe, Avrupa hedefi yolunda ne kadar istekli olduğunu ilk dakikalardan net şekilde ortaya koydu.

İkinci yarının hemen başında Juan'ın doldurduğu topa Jeferson yakın mesafeden topa dokunamayınca Göztepe farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırdı. Göztepeli oyuncular sağdan soldan yaptığı ataklarla rahatlamak isterken 57'de konuk takımın beraberlik golü geldi. 68'de Camara'nın sert şutu savunmaya çarptı ve direğe çarpıp auta gidince herkes derin bir nefes aldı. Göz Göz'ün beklediği gol 80'de Jeferson'dan geldi. Kullanılan köşe atışında Jeferson, Göztepe'nin Avrupa umutlarını yeşertti.

Bu sonuç Avrupa umutlarını Samsun deplasmanına taşıdı.