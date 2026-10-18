Asıl sınav şimdi başlıyor

Göztepe, sezonun ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarına beklemediği bir başlangıç yaşattı. Samsunspor karşısında alınan beraberlik, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK mağlubiyetleri, Galatasaray deplasmanında kaçan fırsatlar ve Alanyaspor ile Rizespor karşısında gelen beraberlikler... Sarı-kırmızılılar, beklentilerin uzağında kaldı. Ancak Eyüpspor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyet, takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmak adına önemli bir adım oldu. Elbette bu galibiyetin değerini küçümsememek gerekiyor. İstanbul deplasmanında alınan farklı skor, hem oyuncuların özgüvenini yükseltti hem de hücum hattının potansiyelini ortaya koydu.

Juan'ın golle buluşması, Andre Henrique'nin üç golle yıldızlaşması, Göztepe'nin hücum gücüne ilişkin olumlu sinyaller verdi. Fakat rakibin erken dakikalarda 10 kişi kalması da maçın değerlendirilmesinde göz ardı edilmemeli. Bir maçla her şey düzelmez, bir mağlubiyetle de her şey bitmez. Göztepe'nin ihtiyacı olan, istikrarlı bir performans ortaya koymak. Sezonun ilk haftalarında savunmada yaşanan sorunlar, yenilen goller ve kaybedilen puanlar takımın en önemli gündem maddeleriydi. Hücumda zaman zaman etkili görüntüler sergileyen İzmir temsilcisi, bu performansını skora ve galibiyetlere dönüştürmekte zorlandı. Eyüpspor karşısında alınan sonuç, bu açıdan önemli olsa da asıl ölçüt, aynı ciddiyetin sonraki karşılaşmalarda da korunması olacak.



UZUN BIR YOL VAR

Şimdi sırada Kocaelispor deplasmanı var.

Üstelik Göztepe'yi kolay bir sınav beklemiyor.

Kendi sahasında oynadığı ilk üç lig maçını gol yemeden kazanan Kocaelispor, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. İzmir temsilcisinin karşısında hem savunma disiplinini hem de mücadele gücünü korumaya çalışan bir rakip bulunuyor. Göztepe açısından bu karşılaşmanın önemi yalnızca üç puanla sınırlı değil. Eyüpspor galibiyetinin ardından kazanılacak yeni bir maç, takımın sezon başındaki kötü görüntüsünden uzaklaşmaya başladığını gösterebilir. Olası bir puan kaybı ise toparlanmanın henüz kalıcı hale gelmediğini ortaya koyabilir. Sarı-kırmızılıların artık sözden çok sahada göstereceği performansa ihtiyacı var. Taraftarın beklentisi de yalnızca farklı galibiyetler değil; mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan ve maçların tamamında aynı ciddiyetle hareket eden bir takım görmek. Göztepe, Eyüpspor karşısında ilk adımı attı. Ancak sezonun geri kalanı düşünüldüğünde önünde hala uzun bir yol bulunuyor. Asıl mesele bir maç kazanmak değil, kazanan takım kimliğini oluşturmak.

Göztepe için gerçek sınav şimdi başlıyor.