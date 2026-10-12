Göz-Göz için zorlu viraj

Göztepe, deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada hem puan mücadelesi verecek hem de psikolojik açıdan önemli bir sınavdan geçecek. Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren rakibi karşısında sarı-kırmızılıları kolay bir maç beklemiyor. Eyüpspor'un son maçında farklı mağlup olması ilk bakışta Göztepe için bir avantaj gibi görünse de bu durumun tersine dönme ihtimali de var. Ağır yenilginin ardından sahaya daha hırslı ve reaksiyon göstermek isteyen bir takım çıkabilir. Bu nedenle Göztepe'nin rakibini küçümsemeden, maçın başından itibaren oyun disiplinini koruması gerekiyor. Milli aranın Göztepe açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

ÜÇ PUANDAN FAZLASI

Bu süreçte sakat oyuncuların iyileşerek takıma dönmesi ve teknik heyetin takımla daha verimli bir hazırlık dönemi geçirmesi olumlu gelişmeler. Eksiklerin azalması, takımın oyun gücünü ve alternatiflerini artırabilir. Ancak asıl önemli olan, bu hazırlık sürecinin sahaya nasıl yansıyacağı. Göztepe'nin mücadele gücünü ortaya koyması, savunmada hata yapmaması ve yakaladığı fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle deplasmanda oynanacak bu karşılaşmada ilk dakikalardan itibaren kontrollü ama cesur bir oyun sergilemek büyük önem taşıyor. Bana göre Eyüpspor karşılaşması, Göztepe için sıradan bir üç puan mücadelesinden çok daha fazlası. Sarı-kırmızılıların bu zorlu virajı galibiyetle geçmesi, hem takımın moralini yükseltecek hem de camianın rahat bir nefes almasını sağlayacak. Göztepe'nin hedefi net olmalı: Sahaya kazanmak için çıkmak ve İzmir'e üç puanla dönmesi.