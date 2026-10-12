Galibiyet hasreti sona erdi! Göztepe, Eyüpspor deplasmanında şeytanın bacağını kırdı!

Uzun süredir galibiyete hasret kalan Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u mağlup ederek hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de kritik bölgede rahat bir nefes aldı. Göztepeli oyuncuların milli arayı çok iyi değerlendirdiği karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren belli oldu. Sahada hırslı, dinamik ve mücadeleci bir takım vardı. Teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'un verdiği taktikleri harfiyen uygulayan sarı-kırmızılılar, rakibine ön bölgede nefes aldırmadı. Açıkçası zor bir maç bekliyordum. Ancak Göztepe, yaptığı etkili presle beni şaşırttı. Rakip oyunculara zaman zaman iki, hatta üç kişiyle baskı yaparak Eyüpspor'un oyun kurmasını engelledi. Ceza sahasında Miroshi'ye yapılan faulün ardından VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyı Juan gole çevirince Göztepe rahatladı. İkinci yarıda hücum kimliği öne çıktı İkinci yarıda hücum gücünü artıran Göztepe, oyunun kontrolünü daha fazla eline aldı. Janderson'un yerine oyuna giren André Henrique, attığı iki müthiş golle Eyüpspor'un direncini kırdı ve galibiyeti perçinledi. Göztepe'de beni en çok sevindiren, futbolcuların hırsı, mücadele gücü ve takım oyunuydu. Milli aranın takıma iyi geldiği açıkça görüldü. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle yalnızca üç puan kazanmadı, taraftarına da umut verdi. Şimdi önemli olan, bu mücadeleyi önümüzdeki haftalara taşımak. Göztepe'nin galibiyet hasreti sona erdi. Umarım bu çıkış devam eder!