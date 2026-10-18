Dişe diş kana kan galibiyet

Göztepe, Kocaelispor deplasmanında 2-1 kazanarak hem hanesine üç puanı yazdırdı hem de mücadelesiyle önemli bir mesaj verdi. İzmir temsilcisi, zorlu deplasmanda ortaya koyduğu futbolla kolay teslim olmayacağını bir kez daha gösterdi. Benim için bu galibiyetin en önemli tarafı, sadece üç puan alınması değil, takımın zor deplasman koşullarında sonuca gitmeyi başarması. Deplasmanda kazanmak kolay değil. Hele ki trib��n baskısının ve maçın atmosferinin ön plana çıktığı karşılaşmalarda ayakta kalmak, oyun kadar karakter de gerektiriyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Kocaelispor karşısında aldıkları bu sonuçla özgüvenlerini de tazeledi. Futbolda bazen bir galibiyet, puan tablosundaki karşılığından çok daha fazlasını ifade eder. Takımın inancını artırır, oyuncuların sahaya daha cesur çıkmasını sağlar ve camianın beklentilerini yeniden güçlendirir.

Göztepe'nin önündeki en önemli sınav ise bu galibiyeti bir başlangıca dönüştürmek. Çünkü büyük hedefler, tek bir maç kazanmakla değil, bu mücadele anlayışını istikrarlı şekilde sürdürmekle mümkün olur. Sarı-kırmızılıların sahada gösterdiği direnci ve kazanma arzusunu devam ettirmesi gerekiyor. Bir de Göztepe taraftarı var… Deplasmanda takımını yalnız bırakmayan, kilometrelerce yol giderek tribündeki yerini alan taraftar, bu galibiyetin sevincini sonuna kadar hak etti. Göztepe'nin gücü yalnızca sahadaki 11 oyuncudan değil, arkasındaki büyük camiadan geliyor. Kocaeli'de kazanmak önemliydi, şimdi sıra bu galibiyeti değerli kılmakta. Göztepe, üç puanla İzmir'e dönerken yalnızca skor tabelasını değil, geleceğe dair umutları da değiştirmek istiyor. Benim beklentim net: Mücadele, inanç ve istikrar… Göztepe bunları bir araya getirdiğinde hedeflerine ulaşmak için çok daha güçlü bir konuma gelecektir.