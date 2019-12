Bütün insanlar aynı anne ve babadan yani Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva'dan gelirken Peygamberler de bunun içindedir. İmanın 6 şartından biri olan Peygamberlere iman olmadan gerçek anlamda mümin olunmadığına göre, son günlerde moda haline gelen deizm yani "Peygambersiz din" safsatasının da Allah (c.c.) katında bir değeri yoktur. Allah (c.c.) tarafından insanlığa tebliğ için gönderilen peygamberlerin varlığı, insanlar için büyük bir lütuf ve nimettir. Çünkü O mübarek zatlar olmasaydı bizler Allah'ı bilemeyecek ve hak yolu bulamayacaktık.

Gerçi kendilerine Peygamber gönderilen bazı kavimler yine bu nimetin değerini bilememiş, sapıklık ve dalalet içine girmişlerdir.

Bizler Peygamberlerin nezih hayatlarını iyi okumalı ve meydana gelen olaylardan ibret almalıyız. Ancak Peygamberlerin nezih hayatlarını kendimize örnek alıp onların yolundan giderek nefis ve şeytana karşı galip gelerek kamil bir insan olabiliriz.

İNSANLIĞIN İKİNCİ ATASI HZ. NUH

Evet Peygamberler de tüm insanlık gibi Hz. Adem ve Hz. Havva'dan gelmiştir.

İnsan nesli, bir batında doğan çocuklarla bir sonraki batında doğan çocukların evlenmesiyle çoğalarak bugüne kadar geldi.

Bildiğiniz gibi insanlık tarihinin ilk cinayeti Hz. Adem'in oğulları Habil ve Kabil arasında yaşanmıştı. Habil iyiliği, Kabil ise kötülüğü temsil ediyordu.

Kötülüğün temsilcisi olan Kabil, kendisiyle aynı batında doğan kız kardeşiyle evlenmek isteyerek Allah'ın emrine karşı çıkmıştı. Kabil'in evlenmek istediği kız kardeşinin Habil'i sevmesi şeytanın da devreye girmesi sonucunda kıskançlık boyutlarını artırdı ve sonunda kardeş katili oldu. Hz. Şit ve Hz. İdris aleyhimüsselamdan sonra Hz. Nuh Aleyhisselam'a kadar gelindiğinde günaha dalan insanlığa - deyim yerindeyse- yeniden bir format atıldı. İnsanlığın Hz. Adem'den sonra ikinci atası olan Hz. Nuh (a.s.), büyük tufan sonucunda inananlarla yola devam etti.

Hz. Lut'un (a.s.) kavmi ise eşcinsellik ve livata fiilleri nedeniyle helak olup gitti.

PEYGAMBERLERİN BABASI HZ. İBRAHİM

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in de (s.a.v.) soyundan geldiği Hz. İbrahim'e (a.s.) bütün Peygamberlerin babası anlamına gelen "Ebü-l Enbiya" denir. Peygamberler silsilesi Hz. İbrahim'in (as) oğulları Hz. İsmail (as) ve Hz.

İshak (as) soyundan devam etti. Hz. İshak'ın oğlu Hz.

Yakup'un (as) 12 çocuğu olmuştu ve İsrailoğulları denilen soy buradan devam etmişti. Peygamberimiz Hz.

Muhammed(s.a.v.) ise Hz.

İsmail'in soyundan gelmişti.

Peygamberlik Hatemü-l Enbiya olan Rasulullah Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile sona ererken bu nezih soy seyyidler ve şerifler ise kıyamete kadar devam edecektir.

SULTANAHMET CAMİİ'NDEKİ PANO

Çok detaylara girmeden sizlerle paylaştığım Peygamberler şeceresi, İstanbul'daki Sultanahmet Camii girişindeki panoda duruyor. Tarihi camiye gelen farklı dinlere mensup ziyaretçiler bu panoya baktıklarında çok önemli bir şey görecekler. Hepimizin Peygamberi de aynı mübarek soydan geliyor. Bu da bizim ehl-i kitap olarak "Peygamber düşmanlarına" karşı birlik içinde olmamız için çok önemli bir mesajdır. Hatta o şecereyi gösteren belgenin en başındaki "Tek İlah, Tek İnsanlık, Tek Din, Birçok Peygamber" sözü çok manidar. İnsanın iman ve hakikat yolunda insanca yaşamasını tebliğ eden ve buna dair reçeteleri sunan peygamberlerin izinden gittiğimiz sürece hak ve batıl mücadelesinde şeytana ve onun avenelerine galip geleceğiz.