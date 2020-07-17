Yüzyılı aşkın süredir Batı hegamonyasında olan bu millet, cesaret ve feraset sahibi bir lider olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya meydan okuyan tarihe geçecek Ayasofya çıkışıyla yeniden uyanışa geçti. Fatih Sultan Mehmed Han'ın camiye çevirdiği ve adeta İslam'ın mührü gibi duran Ayasofya'yı asırlar sonra kapatıp müzeye çeviren Batı zihniyeti, en büyük tokadı bu kararla yedi. Sadece Batı dünyası değil aynı zamanda onun işbirlikçileri ve destekçileri olup Müslüman geçinen içimizdeki hainler ve bazı Arap ülkeleri de neye uğradıklarını şaşırdı. Yani Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Türkiye üzerindeki Batı hegamonyası kırıldı.



Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra Osmanlı'nın çöküşü ve bu millet için başlayan Fetret Devri, şükürler olsun ki Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla sona erdi. Birinci dünya savaşında Osmanlı savaşı kaybetmeseydi ve Müslümanlar bu zillete düşmeseydi kimse Ayasofya'yı müze yapmaya cesaret bile edemezdi.

Batı hegamonyasının İslam iktidarını yok etmeye çalışmasının bir göstergesi olarak Ayasofya'yı ibadete kapatanlar bugün gördüler ki artık bu millet yeniden şaha kalktı. Bizler ülke olarak Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak siyonizmin bu dayatmasını kabul etmediğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk.



İDAMA GÖTÜREN ŞİİR

Geçmişe baktığımızda Türkiye'nin sonra zirveye doğru emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Bırakın Ayasofya'yı ibadete açmak bundan bahsettiği için idamla yargılanan Osman Yüksel Serdengeçti'nin Ayasofya başlıklı şiirini de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum:

"Ayasofya, ey muhteşem mabet.

Merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar. Tehlil ve tekbir sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak, ikinci bir fetih olacak. Ozanlar bunun destanını yazacaklar, ezanlar ilanını yapacaklar.

Sessiz ve öksüz minarelerden yükselen tekbir sesleri fezaları yeniden inletecek. Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya, bu olacak. İkinci bir fetih yeni bir ba'sü ba'del-mevt. Bu muhakkak. Bugünler yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın."



DİN TÜCCARLARINA DİKKAT

Türkiye'de yıllarca masumane şekilde sızdıkları toplumun kılcal damarlarından milletin dini duygularını sömüren Fetullahçı Terör Örgütü'nün kirli yüzü, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ortaya çıktı. Ancak hala gerek ülkemizde ve gerekse başka yerlerde, Amerikan emperyalizmine hizmet eden ve İslam'ı hedef alan buna benzer şer odaklı oluşumların var oldukları biliniyor. Madem biliniyor o zaman tetikte olmak zorundayız. Çünkü hata yapma lüksümüz yok. Bu konuda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): "(Akıllı ve olgun) Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." buyurarak meselenin önemini bildirmiştir. Yani akıllı ve olgun mümin, din ve dünya işlerinde sakınılacak şeylerden sakınır, tedbirli ve uyanık hareket eder, bir defa aldatılsa bile gaflete düşüp ikinci defa aynı hataya düşmez.



Bizlere düşen dinimizi iyi öğrenip Kuran ve sünnet yolundan ayrılmamak, dini istismar edenlere izin vermemek ve uyanık olmaktır. Üstad Necip Fazıl'ın "Gençliğe Hitabe" adlı eserindeki "Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik ve gerçek kahramanlık mâdeniyle sahtesini ayırdetmekte kuyumcu ustası bir gençlik" mısralarını dikkatinize sunarak yazıma son verirken tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.