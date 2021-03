Öyle önemli gün ve gecelerden geçiyoruz ki; idrak edene ne mutlu...

Zilkade, Zilhicce ve Muharrem gibi Allah'ın 4 ayından biri olan mübarek Recep ayının bitmesine sayılı günler kaldı.

Bu haram aylarda yaptığımız ibadetlere kat kat sevap verilirken, işlediğimiz günahlara ise kat kat günah verilmektedir.

Onun için bu aylarda farz olan emirlere azami riayet ederken haram olan günahları işlememeye her zamankinden çok daha fazla özen göstermeliyiz. Elbette her an, yaşayan kullar için bir nimet ve fırsattır.

Ama bu günlerin önemi Allah katında çok büyüktür. İşte bu anlardan biri de önümüzdeki hafta 10 Mart Çarşamba gününe tekabül eden Recep ayının 27. gecesi inşallah idrak edeceğimiz Miraç Kandili'dir.

YÜCE MAKAMLARA ÇIKMAK

Miraç, aslında bir kulun mertebesinin nerelere kadar yükselebileceğini gösteren çok önemli bir hadisedir. Peygamberleri ve "evliya" dediğimiz dostlarını insanların arasından seçen Allah (c.c.), yeryüzünde kendisinin halifesi olarak yarattığı kullarına kimseye nasip olmayan nimetler vermiştir. Bu zenginliğin kıymetini bilmeli ve ölmeden önce Allah'ın bizim için hazırladığı o yüce makamlara çıkmanın yollarını aramalıyız. İşte kulun Allah nezdinde yükselişini simgeleyen Miraç, bizim için büyük bir fırsattır. Peki biz o mertebelere nasıl çıkabileceğiz?

Bunun yolu, gerçek anlamda Allah'a (c.c.) yönelip razı olacağı şekilde ihlaslı bir hayat yaşamakla mümkündür. Bu yolun ilk basamağı namazdır. Mümin ile kafiri birbirinden ayıran 5 vakit namazı eda etmeden hiçbir yere varamayız. Çünkü bizi kötülüklerden uzaklaştırıp nefsimizi terbiye edecek en önemli şart namaz kılmaktır.

5 vakit namaz Miraç olayından sonra müminlere farz kılınmıştır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Namaz müminin miracıdır" buyurmuştur.

ALLAH MÜMİNLERİN DESTEKÇİSİ

Bornova Müftüsü Mesut Harmancı, miraç olayının Allah'ın desteğinin her zaman inananların üzerinde olduğunun en önemli ispatı olduğunu belirterek "Peygamberimizin eşi Hz. Hatice vefat etmiş.

En büyük destekçisi olan amcası Ebu Talip ölmüştü. Bu olaylar müşrikleri cesaretlendirmişti.

Tam bu zamanda Miraç olayı ile Allah, kulu Hz. Muhammed'i (s.a.v.) yalnız ve desteksiz bırakmadıysa bizleri de öylece yalnız bırakmamıştır. O'nu unutmadıkça Rabbimizin bizlere yardımı tamdır. O'nun sevgisi kalbimizde olduğu müddetçe O'nun da bize karşı rahmeti ve bereketi, afv ve mağfireti boldur. Kandil geceleri manevi iklimin en güzel yaşandığı gecelerdir. Bu gecelerin kıymetini bilelim.

Şimdiden miracımız kutlu olsun" dedi.