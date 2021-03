Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile gündeme gelen konulardan biri de fitre yani fıtır sadakasıdır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca 2021 yılı fitre miktarı belirlendi. Bu yıl fitre ücretleri 28 lira oldu. Biz de bu vesileyle fitre ve sadaka konusuna değineceğiz. Fitre, Ramazan Bayramı'na erişen, temel ihtiyaçlarından ve borçlarından başka mala sahip olup, bu malın üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaksızın her Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için vermesi gereken vacip olan bir sadakadır.

Hicretin ikinci yılında, Ramazan orucunun farz olduğu sene, zekattan önce vacip kılınan sadaka-ı fıtır hakkında Peygamber Efendimiz Hz.

Muhammed (s.a.v) şöyle buyuruyor: 'Duyduk duymadık demeyin! Sadaka-i fıtır her Müslüman'a, erkek-kadın, küçük-büyük olsun vaciptir.' (Nesai zekat 50.)

Sadaka vermek aynı zamanda şifadır. Bu konuda ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) (Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belayı defeder.) [Beyheki] buyurmaktadır.

Cenab-ı Hak bazı hikmetler gereği rızık konusunda bazı insanları fakir bazı insanları zengin yaratmıştır. Kitabımız Kuran-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz "Biz dünya hayatında rızık bakımından bazınızı bazınıza üstün kıldık" (Nahl /71) buyurmuştur.

Farz olan zekat ve vacip olan fıtır sadakası, gelir dağılımındaki bu farklılıkların çözümüne vesile olan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi olayıdır. Allahu Teala, Kerim kitabımızda şöyle buyuruyor: "Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir." (Me'aric,24-25)

ALLAH RIZASI İÇİN

Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından verildiği belirtilen fitre, sosyo-ekonomik açıdan önemli bir ibadet görevidir. Allah rızası için yapılan maddi ve manevi her iyilik sadaka olarak adlandırılır. Ancak insanın en büyük düşmanı şeytan, fakirlere sadaka vermemizi istemez.

Bir âyet-i kerime meali şöyledir: (Şeytan, fakirleşirsiniz diye korkutup, size cimriliği, çirkin şeyleri emreder, sadaka verdirmek istemez. Allah ise kendi lütfundan size mağfiret ve bol nimet vaat ediyor.

Allah'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir.) [Bakara 268] Ayette buyurulduğu gibi sadaka veren kişi Allah'ın lütfu, mağfireti ve bol nimetine mazhar olur. Münafikun süresi 10. ayette Rabbimiz "Her birinize ölüm gelip, "Rabbim! Ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam!" diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın." buyuruyor.

O halde bize ölüm gelmeden imkanımız da varken Allah rızası için gönüllü yardımlarda bulunup iyilerden olalım.

MÜSLÜMAN'A VERİLİR

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından birkaç gün önce de verilebilir.

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

Fitre anne, baba, büyükanne ve büyükbaba, erkek ve kız çocuklarına, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına, Müslüman olmayanlara verilemez. Ayrıca eşler de birbirine fitre ve zekat veremez.