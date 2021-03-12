Her günü ayrı faziletli olan üç aylardan Şaban ayına yarından sonra yani 14 Mart Pazar günü giriyoruz. Bütün günahlardan kurtulmamıza vesile olacak Berat Gecesi'ni de bu mübarek Şaban ayında idrak edeceğiz. Ebedi saadetimiz için çok büyük önem taşıyan günlerin bulunduğu Recep Şaban ve Ramazan aylarından oluşan 3 aylarda yapılan ibadetlerin sevabı, diğer günlerdekilere göre kat be kat üstündür.

Şaban ayı ile ilgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) "Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır" (Buhârî) buyurmuştur. Yine bu ayın fazileti hakkında "Şaban ayının on beşinci gecesi (Beraat Kandili) olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın, o gecenin gündüzünü (on beşinci günü) de oruçlu geçirin.

Çünkü o gece güneş batınca Allah Tealâ (bizce kavranması mümkün olmayan bir keyfiyetle) dünya semasına iner ve güneş doğana kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım.

(Bir derde) müptelâ olan yok mu, ona afiyet vereyim" buyurarak Şaban ayının önemini müjdelemiştir. Yine bu ayda oruç tutmak çok büyük sevaptır.

ÜÇ YÜZ KATTAN FAZLA SEVAP

Şaban ayı Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir.

Şaban ayında, Müslümanlar Allah'ın huzurunda, yine yüce yaratanın rızasını kazanmak için gerçekleştireceği her amel ve ibadetten üç yüz kattan fazla sevap kazanacaklardır.

Öte yandan okunan her bir Kuran harfi içinse üç yüz Cennet meyvesi olduğu açıklanmaktadır. Diğer vakitlerde ihya edilen bir rekat namazın sevabı on ise, bu Şaban ayında üç yüzden fazla olmaktadır.

Bu nedenle Şaban ayı, (Ramazan ayı hariç) diğer aylara nazaran müminlerin bol bol sevap kazanmasını sağlayacak bir ay olma özelliği göstermektedir. Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür. Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur. Her hangi bir aydan 13-14-15. günler olan eyyam-ı bıyd -ı oruçlu geçirene Allah birinci güne on bin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir. Şaban ayının ilk gününde 2 rekat namaz kılınır.

Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresinin 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette nimetler verilir.

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Şaban ayı Benim ayımdır. Kim şaban ayına değer verirse muhakkak ki o, benim emrime önem vermiş olur.

Benim emrimi büyük tutana ise, ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum" (Dürret'ül Vâizîn) . Öyleyse gelin hayır kapılarının açıldığı, bereketlerin saçıldığı, günahların bağışlandığı bu ayı gafletle geçirmeyelim ve Ramazan ayına tertemiz günahlardan arınmış bir şekilde girelim.