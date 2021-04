On bir ayın sultanı olan ve içerisinde Kuran-ı Kerim'in indirildiği bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bulunan mübarek Ramazan ayına girmemize sayılı günler kaldı. Allah katında en çok makbul olan oruç ibadetini yerine getireceğimiz Ramazan ayına inşallah 13 Nisan Salı günü kavuşacağız. Allah'ın (c.c.), Kuran'ı indirdiğini buyurduğu Kadir Gecesi'ni içinde bulundurması nedeniyle Ramazan ayı özellikle bu korona virüs salgını sürecinde çok daha büyük önem taşıyor. Çünkü Kuran bizler için bir şifadır. Allah (c.c.) "Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını artırır" (İsra/82) buyurmuştur.

İNŞALLAH ŞİFA VESİLESİ OLUR

İnşallah ayette buyurulduğu gibi Kuran'ın indirildiği bu Ramazan ayı, Müslümanlar için bir şifa vesilesi olur.

Ancak bizler de sağlıklı olan her Müslüman'ın üzerine farz kılınan Ramazan orucu tutalım ki bu ayda yeryüzüne inen rahmet ve bereketten istifade edebilelim.

Sadece hamileler, çocuk emzirenler, yaşlılar ve sağlıklarının bozulmasından endişe eden sağlık çalışanları oruçlarını kazaya bırakabilecekler. Aşı çalışmalarında biraz olsun rahatlama sağlandı. Ancak tedbirli olmakta fayda var. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl cemaatle kılınan ve Allah Resulü'nün (s.a.v.) önemli bir sünneti olan teravih namazlarının vatandaşların evlerinde kılmasının ve iftar davetlerinin yapılmamasının uygun olacağını ifade etti.

AŞI OLMAK ORUCU BOZMAZ

Dinimiz İslam, kolaylık dinidir. Rahmeti çok geniş olan Allah (c.c.) kimseye zulmetmez.

Bizler yeter ki dinimizi layıkıyla yaşamak isteyelim. Bu konuda Rabbimiz, bize büyük kolaylıklar sağlamıştır. Evet hepimiz cemaatle teravih namazlarını kılmayı, hep birlikte dostlarımızla iftar ve sahur yemeklerinde buluşmayı çok özledik.

Ama inşallah, bu yıl da sabredelim.

Allah, bu salgın hastalıktan bizleri bir an önce kurtarsın. Bu salgından ders alarak önümüzdeki nice Ramazan aylarına inşallah huşu içinde girmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Ayrıca salgının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında aşı çalışmaları hızla ilerliyor. Yaş kategorisine göre aşılama çalışmaları sürerken yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte 'aşı olmak orucu bozar mı?' sorusu akıllara geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş, vatandaşlardan gelen "Oruçlu iken aşı olabilir miyiz?" sorusuna "Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıkladığı gibi, gerektiğinde oruçlu iken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" şeklinde yanıt verdi.

ORUÇ FİDYESİ KEYFİ OLAMAZ

Oruç fidyesi meselesine de açıklık getiren Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerektiğini belirterek "Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

Elbette her Ramazan olduğu gibi bu yıl da yine birlik beraberlik içinde iftarlarımızı açalım, teravihlerimizi kılalım. Ama yaşanılan bu zor süreçte yeni sıkıntıların ortaya çıkmaması için bu birlikteliğin gönüllerde olmasını sağlamakla yetineceğiz.

Mübarek aya yaklaştığımız bu günlerde maddi temizliğin yanında manevi temizlik konusuna da çok dikkat edelim. Ruhumuzu ve zihnimizi meşgul eden olumsuz düşüncelerden arınıp her türlü kötü alışkanlıkları terk etmek suretiyle günahlarımızdan tövbe edelim. İhlas ve samimiyet dolu saf bir kalp ve temiz bir bedenle bu mübarek aya hürmet göstererek girersek alacağımız feyiz ve bereket çok daha fazla olacaktır. Allah (c.c.) katından bize o derece rahmet yağacaktır. Mübarek Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan kurtuluşumuza vesile olmasını ve insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederiz. Rabbim yapacağımız ibadet, hayır ve hasenatları kabul eylesin.