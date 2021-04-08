Bostanlı'da 2002 yılındaki sel felaketinde mağdur olan esnafın birlikte kurduğu Bostanlı Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği (BESİAD) 700'e yakın üyesiyle kent ekonomisine katma değer ve istihdam sağlıyor. Hayır işlerine ve sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren BESİ- AD Genel Kurulu'nda mevcut başkan Emre İpek güven tazeledi.

Yeni Asır'a proje ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Emre İpek, "Kötü gün dostu olan bir derneğiz" dedi.

1350 GİRİŞİMCİYE DESTEK

Toplumun her kesimine sosyal sorumluluk bilinciyle destek olduklarını ifade eden Başkan İpek, "Ücretsiz olarak yaklaşık 1350 kişiye eğitim vererek iş sahibi yaptık. İŞKUR desteğiyle işyerini açan girişimcilerimize her türlü desteği verdik. Ayrıca BESİAD, ŞEFİYAD ve KASİAD öncülüğünde Karşıyaka Sivil Toplum Birliği'nin tüm dernek başkanlarının da destek verdiği "Esnafına sahip çık, alışverişini yerel esnafından yap" projesine destek olduk. İzmir'e yaymak istediğimiz projeye halkımızın destek çıkmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

SOSYAL PROJELERE DEVAM

Küçük esnafın yanında okullara, huzurevlerine ve yardıma muhtaç olan herkese yönelik projelere devam ettiklerini belirten İpek, "Karşıyaka'da ihtiyaç sahibi iki okulumuzun çocuklarına çanta ve kırtasiye paketlerini ulaştırdık. Bu okulların yıllık temizlik malzemelerini de karşıladık. Boyoz Derneği ile birlikte Ceylanpınar'daki askerlerimize 8 bine yakın boyozu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaştırdık. Elazığ'daki depremzedeler için topladığımız gıda, kıyafet ve ısıtıcılarımızı Karşıyaka Kaymakamlığı'na teslim ettik. DEÜ Hastanesi'ne 2 bin maske, 100 litre dezenfektan, 2 bin su, 400 eldiven ulaştırdık. Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunduk. Zübeyde Hanım Örnekköy Yaşlı Bakımevi'ndeki büyüklerimizi ziyaret ettik. Serenad Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte konserler düzenleyerek Karşıyaka'nın filizlerine bir öğrenci okutarak destek verdik. Ramazan'da da yardımlarımız devam edecek" dedi.

YÜKSEK KİRALAR MAĞDUR EDİYOR

PANDEMİ döneminde esnafın en çok kiralarda sıkıntı yaşadığını ifade eden Başkan İpek, "6 aya yakın kapalı kaldılar. Devlet teşvikleri can suyu oldu. Ancak Bostanlı'da 15-20 bin liradan aşağı kira yok. Esnafın büyük çoğunluğu açamadı. Biz köprü olmaya çalıştık ama mülk sahiplerinin çoğunu ikna edemedim. Sadece birkaç tanesi yarı yarıya kira aldı" ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM KURULU

EMRE İpek, Ali Akdaş, Sami Arslan, Zehra Yazılıkaya, Ahmet Akyüz, Cemalettin Coşkuner, Işılay Arslan, Bülent Tuncer Özbuğa, Pınar Küçükgün Sarıhasan, Şeyda Alatekin, Erol Yıldız, Yiğit Karayılanoğlu, Hüseyin Saygılı, Ömer Dursun, Tunay Fındık, Orhanbir Tuncer, Cengizhan Duysak, Öner Ayaz, Engin Altunbay, Celaleddin Ulaşan, Gökçe Akay, Okan Yazılıkaya, Talip Şahinkaya, Ahmet Özdemir, Fatih Koca, Nilüfer Turcan, Gürol İyigün, Ozan Emrah Çelik, Ömür Tatlıcıoğlu, Ozan Can Yıldırım.