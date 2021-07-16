Allah (c.c.) katındaki tek din olan İslam, teslim olmayı ifade eder.

Bir yönüyle hayatımızın devamı için nefes alıp vermekten, yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarımızın temelinde zorunlu bir teslimiyet yatar. Diğer yönüyle de bizleri yaratan Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine olan imanımız da fıtratımızda bulunan bir özelliktir. İman ederek, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olarak huzur buluruz. Böylece kaliteli ve belli ölçüler içinde yaşamımızı sürdürerek hem dünyada hem de ahirette saadeti kazananlardan oluruz. Hz.

İbrahim (a.s.), kendisinin Allah'a olan teslimiyetini günümüz insanı için en ağır ve çok zor bir imtihandan geçerek göstermiştir.

Allah, Hz. İbrahim'den (a.s.) oğlu İsmail'i (a.s.) kurban etmesini emretmiştir.

Bu emir karşısında hiç tereddüt etmeyen Hz. İbrahim (a.s.) Allah'ın bu emrini bildirdiği oğlu İsmail aleyhisselam da aynen babası gibi tereddüt itaat etmiştir. Elbette bu bir imtihandı.



SAMİMİYET SINAVI

Allah (c.c.) , Hz. İbrahim'i bu teslimiyeti karşısında ödüllendirmiş ve gökten bir koç indirmiştir. Ödüller sadece bununla da kalmayıp "Halilullah" yani "Allah'ın samimi dostu" unvanını hak etmiş ve bu asil ve temiz soyundan da Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi birçok peygamberler gelmiştir.

Hz. İbrahim (a.s.) Allah'a olan teslimiyetini işte böyle göstermiştir. Çünkü iman etmek, teslim olmak sadece söz ile olmaz. Bunu davranışlarla da göstermek gerekiyor. Ankebut Süresi'nin 2. ve 3. ayetlerinde "İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, "İman ettik" demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık.

Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır" buyurulduğu gibi iman etmek bunu davranışlarla göstermeye bağlıdır. Evet şimdi imkanı yerinde olanlar için bu zaman yaklaşıyor.

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı başlıyor.



KULLUĞUN İSPATI

Kurban Bayramı, aynı Ramazan orucu gibi Allah'a (c.c.) olan teslimiyetimizin, kulluğumuzun, samimiyetimizin çok önemli bir göstergesidir. Kim, Kurban Bayramı'na ulaşır ve bu ibadeti yerine getirirse ne mutlu o Müslümana...

Kurban, yaklaşmak anlamına gelir.

Kim Kurban keserse Allah'a yaklaşır. Bu müjdeyi Yüce Rabbimiz "Onların ne etleri ne kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sizin takvanızdır" (Hac,37) ayeti ile veriyor. Kurban adanmışlığımızın Cenâb-ı Hak tarafından kulluğumuzun kabulünü ve O'nun bize yakınlığını da ifade eder. Dolayısıyla kurban kulun halis niyetle yaptığı ibadetle Rabbine yakınlaşmasıdır. Hz. İbrahim'in yolunda giden bizler de tüm vecibeler gibi Kurban ibadetinin de Rabbimize yakınlaşmamız için bir kolaylık olarak verildiğini unutmayalım.

Rabbimize yakınlaşmak için sevdiğimiz şeylerden fedakarlıkta bulunmalı ve hayat akışımızı O'nun rızası doğrultusunda şekillendirmeliyiz. Teslimiyetimizi ufak adımlarla da olsa ispatlamaya çalışırsak Allah, bize dini kolaylaştırarak kalbimize nurunu ve esenliğini inzal edecektir.