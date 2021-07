Aldatanlara öncülük eden şeytan, insanı bir anda değil adım adım aldatır. "Hemen gel inkar et, kafir ol, ihanet et" demez. Çeşitli oyunlarla bunu yapar. Onun için Yüce Rabbimiz "Ey iman edenler, şeytanın adımlarını izlemeyin!" (Nur Suresi, 21) buyurur. Yani her şey bir adım atmakla başlayacaktı. Ama şeytan ve avaneleri bunu başaramadı. İman esasları ve Muhammedilik, genlerine kadar işleyen bu milleti kandırmak mümkün olmadı. İşte 15 Temmuz 2016'da yazılan destan, Allah ile aldatan şeytanın iki ayaklı din tacirlerine tokat gibi bir cevap oldu. Ayette bildirildiği gibi şeytanın adımlarını izleyip şeytanlaşan hainler, Allah'ın izniyle öyle bir tokat yedi ki bir daha iflah olamazlar. Hem İslam adına hareket ettiğini söyleyerek, "dinlerarası diyalog" zırvasıyla devşirme harekatına geçen hem de ele geçirdiği kurumlarda ajanlık faaliyetlerini yürüterek ihanet içine giren bu terör örgütü en kanlı yüzünü ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde gözler önüne sermiştir.

BEDELİ AĞIR OLUR

Binlerce yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapan milletimiz, bu şeytani oyunları çoktan gördü. Artık bir daha aynı tuzağa düşmeyecekti. Bu konuda Buhari ve Müslim'in naklettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): "(Akıllı ve olgun) Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63) buyurarak meselenin önemini bize bildirmiştir. Yani akıllı ve olgun mümin, din ve dünya işlerinde sakınılacak şeylerden sakınır, ihtiyatlı, tedbirli ve uyanık hareket eder, bir defa aldatılsa bile gaflete düşüp ikinci defa da aynı hataya düşmez. Biz de Allah'ın nuruyla bakan ferasetimiz sayesinde millet olarak bu din tacirlerine fırsat vermedik.

DİNİMİZ KEMALE ERDİ

FETÖ ihanet çetesi gibi insanların dini duygularını istismar ederek siyonist küresel güçlere hizmet eden dünyanın birçok ülkesindeki aralarında şaşırtıcı derecede ortak benzerlikler bulunan örgütlerden olan İspanya'da Opus Dei, Güney Kore'de Moon, Pakistan'da Tahir-ül Kadri, Irak'ta Kesnizani, Çin'de Falun Gong ve Endonezya'da Persyarikatan Muhammediye gibi "tarikat" ve "cemaat" adı altındaki oluşumlar gösteriyor ki bu tür odaklara karşı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundayız. 15 Temmuz, sözde cemaat ve tarikat adı altındaki şer odaklarının peşinden gidenlerin gaflet uykusundan uyanmasına vesile olur inşallah. Yoksa bedelini vatanımız ile ödemek zorunda kalırız. Bakınız Maide Suresi'nin 3. ayetinde Yüce Rabbimiz "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslâmiyet'i beğendim" buyuruyor. Yani artık bize kimse dinimizi öğretmeye ve bu din üzerinden FETÖ gibi ticaret yapmaya kalkmasın. Çünkü İslam'ın emir ve yasakları 1400 yıldır, başta Kuran ve sünnet olmak üzere birçok İslam aliminin ictihadları ile belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve vatanını milletini seven aydın din adamlarımız bizlere her fırsatta zaten gerekli bilgileri sağlıklı bir şekilde ulaştırmaktadır. Allah'ın insanlardan istediği ise açıktır. Sadece kendisine kul olmak. Başka kimseye değil... Bizler yine de birçok kişiyi adeta haraca bağlayan, iflas ve intiharın eşiğine sürükleyen FETÖ'nün, bunları yaparken insanların dini duygularını kullandığını asla unutmamalıyız. İnsanlar üzerinde din sömürüsü ile baskı kuran FETÖ ihanet çetesi, artık tarihe karıştı. Ama bize düşen bundan sonra her zamankinden daha uyanık olmaktır. Çünkü şeytanın oyunlarının kıyamete kadar süreceğini aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Yazıma son verirken tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.